Maria Teresa Ruta/ Tommaso Zorzi “lingua biforcuta”: nuovo scontro in vista? (GF Vip)

Maria Teresa Ruta è considerata a tutti gli effetti la concorrente dei record di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip per via delle 21 nomination affrontate sempre con grande onore e superare splendidamente. La grinta e l’esuberanza che la caratterizzano, infatti, non l’hanno resa immune da continue nomination, molte delle quali l’hanno portata a riflettere sul rapporto con le persone con le quali condivide la spiatissima Casa del GF Vip. Non è un caso se alla domanda diretta del padrone di casa Alfonso Signorini, nella passata puntata, la Ruta abbia replicato: “Diciamo che a volte mi sento messa da parte, ventuno Nomination ti fanno capire qualcosa”.

Ma se fosse solo una tecnica messa in atto dai suoi concorrenti per metterla in crisi, anche alla luce della sua forza e della tenacia dimostrata nomination dopo nomination? Intanto una nuova puntata si avvicina e per lei potrebbe nuovamente tornare il momento di dover fare i conti con alcune votazioni poco piacevoli soprattutto se arrivano da persone a lei vicine. A farle sentire tutta la loro vicinanza, negli ultimi giorni, ci hanno pensato i “Ruters”, i suoi sostenitori fuori dalla Casa di Cinecittà, i quali hanno fatto volare un aereo pensato appositamente per la loro beniamina con una frase ad effetto che ha molto divertito i suoi inquilini: “Ti amiamo Ruta, non è una battuta”.

MARIA TERESA RUTA: TOMMASO ZORZI DELUSO DALLE SUE PAROLE

Sono ore tormentate, nella Casa del GF Vip, in vista delle nuove nomination di questa sera e che potrebbero rivedere ancora una volta Maria Teresa Ruta protagonista per la ventuduesima volta. A quanto pare le persone che ad oggi le sono state più vicine, ovvero Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, avrebbero nuovamente qualcosa da ridire contro la giornalista. All’influencer ed alla showgirl non sarebbero piaciute alcune recenti esternazioni che la Ruta avrebbe fatto sul loro conto. Stando a quanto raccontato da alcuni utenti su Twitter, Maria Teresa avrebbe commentato le intenzioni dei due amici di uscire prima della finale asserendo che a suo dire sarebbe stato irrispettoso nei confronti di Dayane, considerando i loro motivi “futili”.

Una mossa simile, inoltre, avrebbe potuto insinuare il sospetto che volessero uscire solo perchè ormai non ci sarebbe più gara. Un punto di vista che non sarebbe stato apprezzato da Zorzi e Orlando i quali, in stanza, avrebbero commentato in maniera piccata. L’influencer 25enne avrebbe dato alla Ruta della “lingua biforcuta”. “Mamma mia! Io son rimasta malissimo di quella cosa, domani glielo voglio dire!”, ha replicato Stefania, mentre Tommaso è certo che l’amica possa ribaltare la situazione in suo favore. Si prospetta un nuovo scontro?

MTR alias “lingua biforcuta” ha sottolineato che uscire in questo momento sarebbe stato irrispettoso per Dayane, che i motivi erano futili e che c’era chi da fuori potesse insinuare che uscissero perché ormai non c’è gara. Porli di fronte alla realtà non paga, vedo.#gfvip #tzvip pic.twitter.com/I2hoyjGxQh — Battitrice Libera (@rainbow20202020) February 8, 2021





