Maria Teresa Ruta: “Tommaso Zorzi mi ha delusa”/ “Meritano di vincere il GF Vip…”

Per cinque, lunghi mesi, Maria Teresa Ruta è stata una delle protagonista assolute del Grande Fratello Vip 2020. Dopo aver superato tantissime nomination, l’ultima è stata fatale e ha portato all’eliminazione di Maria Teresa Ruta che, oggi, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, nel numero in edicola da oggi, fa un bilancio di quella che è stata la sua esperienza nella casa. E’ stato un percorso lungo, emozionante, ma anche sofferto quello di Maria Teresa Ruta che, ammette, di essere stata delusa da Tommaso Zorzi. “Mi ha deluso il fatto che non mi abbia detto di avermi nominata anche se è stata Stefania (Orlando ndr) a consigliarmi di non dirmelo perchè è lui che decide visto che è adulto. Certo, il consiglio di Stefania, non è stato dei migliori”, ha ammesso la Ruta che è tornata nella casa per un confronto proprio con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando.

Proprio Tommaso Zorzi, però, è considerato da Maria Teresa Ruta uno dei concorrenti che merita la vittoria. “I miei preferiti sono sempre stati Tommaso e Dayane. Tommy perchè, oltre ad avere grandi talenti, è generoso, e Dayane perchè la prima settimana, mentre chiacchieravamo, mi ha detto: ‘Sono qui per fare quello che devo fare, domandati perchè arrivo in finale nei reality’. Sono stata felice che ci fosse una concorrente che dice ‘sono una concorrente'”.

MARIA TERESA RUTA: “HANNO RECITATO TUTTI”

Maria Teresa Ruta ha visto da vicino la nascita della storia tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, ma ha anche visto Rosalinda Cannavò molto presa da Andrea Zenga. Pierpaolo e la Salemi sono molto presi l’uno dall’altra, ma la Ruta non riesce a fare un pronostico di quello che accadrà. “Ho visto nascere un sentimento che partiva dai sorriso, ma non so dire se reggerà anche fuori. Dentro può essere vera, ma dentro non so perchè Giulia è tanta roba”, ha dichiarato la Ruta. Su Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, invece, ha detto: “Starebbero benissimo insieme”. La conduttrice, inoltre, ha ammesso che, tutti, all’interno della casa, avrebbero recitato un po’. “Penso che abbiamo recitato tutti. ‘Maria Teresa sei una mamma fantastica e poi mi nomini. Devi vincere il Gf Vip e mi nomini’. C’è qualcosa che non va. Con me, nei momenti profondi, non recitavano Selvaggia, Mario, Cecilia e Rosalinda quando abbiamo parlato di disturbi alimentari”.

Maria Teresa Ruta, all’interno della casa del Grande Fratello Vip, ha parlato spesso del suo rapporto con l’ex marito Amedeo Goria. Nel suo cuore, però, c’è il marito Roberto di cui è profondamente innamorata. “Sono profondamente innamorata di Roberto, il nostro è stato un colpo di fulmine, una passione improvvisa che si è trasformata in amore”, racconta. Dopo l’eliminazione, ha potuto riabbracciarlo. “Quando l’ho visto l’ho soffocato di baci e affetto”, ha aggiunto. Con Amedeo Goria, invece, “c’è riconoscenza, è il padre dei miei figli. Abbiamo un rapporto amichevole e affettuoso“, ha concluso.



