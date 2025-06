Maria Teresa Ruta e l’ex marito Amedeo Goria; simpatico siparietto a La Volta Buona sui tradimenti del passato del giornalista.

Aneddoti e rivelazioni inedite, hanno tanto da raccontare Maria Teresa Ruta e il suo ex marito Amedeo Goria; soprattutto la prima quando si tratta di ricordare i ripetuti tradimenti scoperti durante la loro relazione del passato. Il tema odierno a La Volta Buona è proprio l’infedeltà e, a tal proposito, la conduttrice spiega: “Sapevo già che Amedeo aveva un vizietto, ancor prima di stare insieme, ma pensavo che a quel punto gli sarei bastata; quando invece ho capito che la nostra situazione poteva traballare perchè c’era qualche piccolo tradimento allora ho cercato un altro figlio”. La conduttrice ha poi aggiunto: “Mi sembrava giusto per i ragazzi che avessero un unico padre; anche perchè non sapevo come sarebbe stato il futuro. L’ho fatto perchè speravo di salvare la famiglia…”.

Arriva in studio proprio lui, Amedeo Goria; parte così un simpatico siparietto a La Volta Buona con Maria Teresa Ruta che prosegue, in sua presenza, nell’elenco delle scappatelle. “Come lo scoprivo? Bigliettini in macchina, tagliandini di discoteche quando invece mi diceva che era andato al raduno dell’Inter…”.

Amedeo Goria non si nasconde a proposito dei tradimenti ai danni di Maria Teresa Ruta nel corso della loro relazione del passato e svela, proprio nel salotto di Caterina Balivo, un particolare aneddoto. “Stavamo conducendo Uno Mattina e c’era questa cantante famosa come ospite; Maria Teresa sapeva che era una mia conoscente… E’ venuta a prendermi e mi ha portato da lei e, fingendo di non sapere nulla, me l’ha presentata”. Mistero sull’identità della famosa cantante, diverso invece il caso per l’aneddoto successivo.

“C’è un personaggio famoso che in un suo libro ha scritto di essere stata con lui!”, e la persona in questione, come confermato anche da Maria Teresa Ruta, sarebbe Lory Del Santo. Interviene Amedeo Goria: “Non è vero, lo scrissero su Wikipedia ma in realtà eravamo solo amici”, non è dello stesso avviso la conduttrice che invece rincara: “Chiediamolo a lei allora e vediamo se è vero!”.