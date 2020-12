Maria Teresa Ruta umiliata da Filippo Nardi/ Bullismo al Grande Fratello Vip, stasera confronto di fuoco?

Maria Teresa Ruta allo scontro con Stefania Orlando al Grande Fratello Vip 2020

Maria Teresa Ruta rischia grosso questa sera. Se il televoto non sarà annullato per via di quello che ha detto (proprio contro di lei) Filippo Nardi, la conduttrice rischia davvero di uscire durante la nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020 e lei stessa in questi giorni ha ammesso un po’ di stanchezza per via dei tre mesi passati nella casa. Lei e Tommaso Zorzi si sono ritrovati in giardino per parlare un po’ di quello che sta succedendo ed è successo in questi giorni con l’arrivo dei nuovi concorrenti che sicuramente sono più attivi e pronti ad agire di loro. Cosa ne sarà quindi di Maria Teresa Ruta? La conduttrice ha avuto modo di parlare e chiarire la situazione dopo quello che è successo lunedì scorso quando Tommaso Zorzi ha votato Stefania Orlando e lei prima si è sciolta in lacrime e poi ha dato di matto anche contro l’amica.

Le parole sessiste e volgati pronunciate da Filippo Nardi e la reazione di Guenda Goria

Stefania Orlando l’ha pregata di prendersi la responsabilità di quello che dice senza cambiare ogni volta faccia in diretta dicendo poi altro e comportandosi in maniera molto diversa. La sfuriata ha lasciato senza parole Maria Teresa Ruta che si è sfogata proprio con Tommaso Zorzi ma poi ha avuto modo di chiarire con l’amica sottolineando il fatto che quello che è successo di certo non cambieranno il loro rapporto e nemmeno quello che hanno costruito nella casa in questi mesi. La pace è di nuovo fatta ma non è la prima volta che le due litigano, questo causerà l’eliminazione della Ruta? In questi giorni si è spesso parlato di lei fuori dalla casa per via delle frasi choc e sessiste che Filippo Nardi le ha rivolto offendendola come donna e non solo. In molti sono convinti che questo segnerà la squalifica del Conte come la stessa Guenda Goria ha chiesto a gran voce. Questa sera questo porterà ad un maxi scontro in diretta tv?



© RIPRODUZIONE RISERVATA