Maria Teresa Ruta/ Video choc di Matilde Brandi: “Cosa ti inventerai adesso?”

Maria Teresa Ruta non ha perso la sua verve e continua ogni giorno a svegliarsi con il sorriso nella casa del Grande Fratello Vip ma per lei è arrivato il momento di tirare fuori le unghie e i denti e questa sera sicuramente avrà qualcosa da dire alla sua rivale, a Matilde Brandi che, uscita dalla casa, ha avuto modo di mandare un messaggio ai suoi ex inquilini colpendo proprio la conduttrice. La parte a lei riservata è stata dura e senza pietà invitandola a trovare qualcosa da fare per mettersi in luce perché adesso che si è giocata la carta del lavoro che la Brandi le avrebbe rubato e smesso di litigare con lei, come continuerà ad avere ancora i riflettori accesi? A quanto pare la Ruta ha trovato il modo di farlo cominciando dalla sua vita privata che in queste ore è finita su tutti i siti e su tutti i giornali.

Le rivelazioni di Maria Teresa Ruta su Amedeo Goria e i rumors sulla liason con Telemaco

Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip 2020 ha tirato fuori la questione del divorzio raccontando di come la storia con il padre dei suoi figli, Amedeo Goria sia finita a causa del tradimento. La conduttrice è convinta che se lui non l’avesse tradita facendole del male sarebbero ancora insieme perché hanno un rapporto davvero stretto e intenso anche adesso che le loro vite hanno preso strade diverse. Maria Teresa Ruta ha ammesso di aver fatto lei il primo passo con Amedeo e che da quel giorno non si sono più lasciati rimanendo insieme per 14 anni di matrimonio e con la gioia dei loro figli. Quando sono arrivati i tradimenti lei ha fatto finta di non capire, ha perdonato, ma alla fine ha dovuto far calare il sipario sul loro matrimonio. Solo questo? No. In questi giorni si fanno sempre più insistenti i rumors che vogliono che la Ruta e Telemaco, il misterioso fidanzato della figlia Guenda Goria, in realtà si siano frequentati e conosciuti anni fa. Questo è il motivo del perentorio no alla relazione con la figlia che tanto ha fatto discutere nei giorni scorsi?



