Maria Teresa Ruta vittima di una truffa online dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello. La giornalista ha raccontato al giornale Il Mattino di essere stata raggirata tramite una telefonata, durante la quale hanno tentato di venderle una falsa assicurazione nel tentativo di sottrarle ben 400 euro. A quanto pare, tutto è iniziato dopo l’acquisto di un’auto per suo figlio, Gian Amedeo Goria. La donna stava cercando di assicurarla attraversa la piattaforma online di una nota compagnia assicurativa, presso la quale lei e suo marito, Roberto Zappulla, avevano già stipulato dei contratti. Da lì, Maria Teresa ha chiamato l’operatore per iniziare tutte le pratiche necessarie. Peccato che, pochi minuti dopo, sia improvvisamente caduta la linea.

Nel giro di dieci secondi, l’operatore ha richiamato per proseguire e arrivare al momento del pagamento. A quel punto, le ha fornito un IBAN non italiano, ma lituano. La Ruta, però, non se ne è accorta subito ed ha effettuato immediatamente il pagamento. Fortunatamente, il marito della Ruta si è reso conto rapidamente che qualcosa non andava. “L’email di conferma non arrivava, quindi ho chiamato l’assicurazione, la quale mi ha informato che non risultava nessun pagamento. A quel punto capisco e credo anche di dare una spiegazione del meccanismo utilizzato”, ha spiegato l’ex gieffina.

Maria Teresa Ruta racconta di essere stata vittima di una truffa: ecco cos’è successo

A quanto pare, il truffatore che ha chiamato la seconda volta conosceva l’importo che avrebbero dovuto versare per l’assicurazione e anche la targa dell’auto in questione. Cosa significa questo? Che potrebbero aver una sorta di talpa all’interno delle agenzie, ovvero un dipendente infiltrato che fornisce loro le informazioni necessarie per sapere quando chiamare e portare a termine le truffe. Dopo aver capito cosa fosse successo, Maria Teresa Ruta e il marito Roberto si sono recati dai carabinieri per sporgere denuncia e hanno informato l’agenzia assicurativa, che ignorava completamente la vicenda.

“La compagnia di assicurazione è tra le più serie sul mercato e loro sono altrettanto delle vittime di questo raggiro. Ho denunciato al Mattino nella speranza di mettere in guardia tutti coloro che potrebbero imbattersi in questi criminali”, ha poi aggiunto la giornalista e conduttrice. Insomma, le truffe online sono ormai all’ordine del giorno e chiunque può cadere vittima di questi raggiri. A pochi giorni dalla sua uscita dal Grande Fratello, anche a Maria Teresa Ruta è capitata un’esperienza simile e ha voluto parlarne pubblicamente per avvertire tutti coloro che la seguono.