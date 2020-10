Maria Teresa Ruta Vs Amedeo Goria: “Guenda bipolare? Da querela”/ “Cos’hai fumato?”

È sconvolta Maria Teresa Ruta dopo aver ascoltato le dichiarazioni fatte dal suo ex marito Amedeo Goria sulla loro figlia Guenda. Il giornalista l’ha infatti definita “bipolare”, termine che sconvolge la stessa Guenda ma ancor di più Maria Teresa che diventa una vera e propria furia. “Non lo posso accettare da un padre che non sa nemmeno se sua figlia ha preso il morbillo. Non si può dire a una figlia che è bipolare, quella è una malattia. Ma cosa ti sei fumato? È da querela! È stata usata a sproposito questa parola.” sbotta la conduttrice in diretta. Ma è solo l’inizio di un fortissimo sfogo che lascia tutti, in Casa e nello studio del Grande Fratello Vip, senza parole.

Maria Teresa Ruta furiosa con l’ex marito, Guenda punge suo padre

Maria Teresa Ruta si rivolge direttamente all’ex marito Amedeo Goria e in diretta aggiunge: “Amedeo tu sei anche un giornalista, fai anche questo di mestiere, ma come cavolo ti viene in mente di dire certe cose? Siamo qui, non possiamo replicare! “ La donna raggiunge poi Guenda nella camera del led e inizia a consolarla. Guanda, dal canto suo, replica a suo padre con una pungente battuta: “Forse sta andando in pensione e vuole rilanciare la sua carriera. Però scrivesse un libro di storia dell’arte o del calcio!”



