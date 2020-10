Maria Teresa Ruta Vs Matilde Brandi/ “Non ha digerito che le ho rubato un lavoro…”

Maria Teresa Ruta ha affilato le unghie. Nella Casa del Grande Fratello Vip, nel corso della nuova diretta, va in onda un filmato in cui la mamma di Guenda Goria accusa Matilde Brandi, abbastanza infastidita dalla sua nomination e da alcune dichiarazioni da lei fatte. Così, in un confessionale, lancia la bomba: Matilde ce l’avrebbe con lei a causa di un lavoro televisivo che le avrebbe rubato. “Non capisco cosa abbia contro di me, anche perché io non le ho fatto mai niente! – ha esordito la Ruta – Credo ci sia della vecchia ruggine, forse le ho portato via un lavoro ma non è colpa mia.”

Maria Teresa Ruta punge Matilde Brandi: “Non le è andata giù”

Maria Teresa Ruta entra nel dettaglio: “lei ha avuto la sua chance, ha fatto il programma non è piaciuto come l’ha condotto lei e hanno chiamato me.” e ancora “Ho avuto quella sensazione che certe cose fossero un po’ recitate e che alcune cose fossero un po’ finte. E io ti devo credere?” Parole che accendono la miccia ma la Brandi non raccoglie e, anzi, in diretta confessa di non ricordare neppure questo lavoro che le avrebbe rubato. La Ruta lo cita e la Brandi conferma ma non alimenta la polemica nata.

