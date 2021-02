Maria Teresa Ruta Vs Stefania Orlando/ “Si è messa tra me e Zorzi”: la reazione

Nuovo scontro, questa volta a distanza, tra Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta. Nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip, la Orlando è al centro di pesanti accuse da parte di Dayane Mello. La brasiliana, in particolare, trova che abbia voluto escludere chiunque abbia tentato di creare un’amicizia con Tommaso Zorzi. “Lei ha cercato di escludere tutte le persone al fianco della sua forza che è Tommaso Zorzi. Da lì lei si è buttata, non ha fatto amicizia, non ha voluto avere rapporti, ha tradito un sacco di persone. – ha dichiarato la Mello – Dopo due mesi ha cercato di escludere Giulia, a escludere Francesco, Maria Teresa. Quindi se io ti dico che sei una grandissima giocatrice, sei molto intelligente e tu per me sei una persona che non se ne frega niente del rapporto di amicizia.”

Maria Teresa Ruta, nuova stoccata a Stefania Orlando al Grande Fratello Vip

A questo punto, Alfonso Signorini ha chiamato in causa uno degli ex concorrenti citati: Maria Teresa Ruta. In studio, la Ruta ha confermato la versione di Dayane, seppur non del tutto: “Avevo una personale amicizia con Tommaso, qualche volta Stefania si è intromessa. Io nella loro amicizia ho cercato di non intromettermi, ma questo credo sia una cosa caratteriale.” “In poche parole dai ragione a Dayane!” ha sottolineato Signorini, “Poco poco”, ha concluso lei. La reazione della Orlando? Da meme!



© RIPRODUZIONE RISERVATA