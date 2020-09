Maria Teresa Ruta/ Zorzi choc:”Perchè non le diamo fuoco, facciamo un rito vodoo”

Maria Teresa Ruta è finita ancora una volta sotto ai riflettori del Grande Fratello Vip 5, anche se per un motivo diverso dalle dinamiche che si stanno creando all’interno della Casa. Patrizia Rossetti infatti ha svelato dei dettagli sul suo guardaroba, in memoria della partecipazione di entrambe a Pechino Express. Le due Signore della Tv hanno avuto modo di trascorrere molte settimane insieme, viaggiare in lungo e in largo oltre i confini dell’Italia e la Rossetti ha deciso di rivelare alcuni retroscena. “A Pechino ha comprato di tutto“, ha detto Libero, “Lei colleziona abiti di ogni tipo. Credo che avrà 400-500 abiti. Forse di più. Lei vive in una villa – io la chiamo delle favole – con tante stanze. Secondo me le ha riempite tutte di vestiti”. L’abitudine a collezionare vestiti poi non riguarda solo la Ruta, ma anche la figlia Guenda Goria. Entrambe amano gli outfit e forse sono inclini a superare il limite, tanto che l’ex marito della conduttrice, Amedeo Goria, ha deciso di aver portato via alcuni bagagli della figlia da casa sua perchè troppi. Una parentesi leggera, che presto però si è trasformata in qualcosa di più. Durante la scorsa puntata, padre e figlia hanno avuto modo di chiarirsi in merito ad alcune dichiarazioni di Guenda. La Ruta a quel punto ha deciso di intervenire e difendere l’ex marito, fra le lacrime. “Lo fa perchè non riesce a far uscire le parole del cuore”, ha rivelato riferendosi alla decisione del giornalista di abbandonare il focolare domestico tanti anni fa. Secondo la Ruta poi la colpa di questo atteggiamento sarebbe da attribuire al fatto che Amedeo ha avuto un padre distante.

Maria Teresa Ruta, la frase di Tommaso Zorzi fa scandalo

Maria Teresa Ruta ha una personalità particolare e solare e il suo sorriso sembra contagiare molti, fuori e dentro il Grande Fratello Vip 5. Non tutti però sembrano gradire la conduttrice, che a volte diventa scomoda per via del suo modo di fare nervoso. Fra questi troviamo Tommaso Zorzi, colpevole di aver pronunciato una frase choc nei giorni scorsi. “Perchè non le diamo fuoco, facciamo un rito vodoo”, ha detto infatti una delle scorse notti, dopo aver tentato invano di svegliare la conduttrice. La sua frase non è piaciuta affatto al pubblico e alla luce della recente espulsione di Fausto Leali, sono in molti a chiedere a gran voce sui social che anche Zorzi possa ottenere lo stesso trattamento. Nel frattempo Maria Teresa ci svela in confessionale qualcosa di più su quanto accaduto nella scorsa diretta. Quando la figlia Guenda Goria ha accusato il padre di non essere stato presente, la conduttrice ha deciso di prendere le difese di Amedeo Goria e di assumersi le sue responsabilità. “Lo difendo agli occhi dei miei figli perchè così io non lo denigro“, ha detto nella stanzetta imbottita, “il papà non può assumersi tutta la colpa di non essere stato all’altezza di essere un padre splendido. ci ha provato, ma non è nella sua natura“. Maria Teresa infatti sa bene di essere stata lei a premere per avere dei figli e visto che Amedeo era spaventatissimo alla sola idea di diventare padre, ha deciso di correre subito ai ripari: “Di fronte al mio desiderio di diventare madre, papà era spaventatissimo. E io ho detto ‘Non ti preoccupare, faccio io tutti e due i ruoli'”. La Ruta pensa di essere stata egoista, di aver spinto Amedeo oltre i suoi limiti. Nella speranza tra l’altro che una volta arrivati i figli, il giornalista avrebbe potuto avere un risveglio come padre.



