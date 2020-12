Maria Teresa Ruta:”Roberto Zappulla? Mi pento di non aver avuto un figlio”/ La dura confessione…

Maria Teresa Ruta si è lasciata andare a una confessione molto intima con alcuni coinquilini della casa del Grande Fratello Vip. Seduta con Stefania Orlando, Giacomo Urtis, Rosalinda Cannavò e Cristiana Malgioglio, la conduttrice ha confessato di non avere rimpianti o rimorsi, ma un grande dispiacere nella sua vita: “Roberto (Zappulla, ndr.) desiderava un figlio da me. Abbiamo provato tanto, abbiamo anche fatto una cura, non è venuto naturalmente… Mi dispiace per lui, sarebbe stato stupendo”, ha detto la Ruta parlando del secondo marito. “Sono pentita. Tornando indietro affronterei la cosa con più coraggio”, ha aggiunto rispondendo alle domande degli altri concorrenti. Cristiano Malgioglio, colpito dal grande amore per il marito che trapela dalle parole di Maria Teresa, le ha chiesto sera troppo indorare la pillola: “Capisco che quando una prende una sbandata… ma tu come hai fatto ad abbandonare i tuoi figli per seguire un uomo?”.

Maria Teresa Ruta: divisa tra i figli e Roberto Zappulla

Maria Teresa Ruta, inzigata da Malgy, ha raccontato come è nata la sua storia d’amore con Roberto Zappulla: “Io ho conosciuto Roberto a gennaio del 2006, Guenda aveva 17 anni e Gian Amedeo 14. Mi sono follemente innamorata e l’ho detto ai ragazzi”. La conduttrice ha svelato che in quel periodo, a 45 anni, era depressa perché i figli stavano sempre meno a casa e il lavoro scarseggiava. “A novembre Roberto è arrivato a Milano. Ma alcuni gesti tra di noi mi sembravano fuori luogo a casa… quindi abbiamo preso una casa fuori Milano, da ristrutturare”. Da quel momento la Ruta ha iniziato a dividersi tra i figli e Roberto: “Quando Guenda aveva 19 anni e Gian Amedeo 16 anni e mezzo ho iniziato a fare 5 giorni a Milano e 2 nella casa nuova. E ho visto che si gestivano benissimo e che si si rimboccavano le mani”. Ma le parole di Maria Teresa non convincono il paroliere: “Sei stata coraggiosa, io non lo avrei mai fatto”, conclude il paroliere.



