Non tutti sanno che il grande amore di Massimo Boldi è stata solo e soltanto la moglie Maria Teresa Selo, purtroppo morta a soli 47 anni per una malattia che non le ha lasciato scampo. Come spesso ha raccontato l’attore, tra i due c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine che li ha portati a sposarsi e diventare genitori di tre figlie, Micaela, Marta e Manuela, nate tutte a poca distanza l’una dall’altra. Nonostante si chiamasse Maria Teresa, Massimo Boldi era solito chiamarla con il nome di ‘Marisa‘.

Sposati nel 1973, i due hanno deciso di vivere una splendida vita insieme anche se Maria Teresa Selo è stata molto sfortunata in termini di salute. Nel 1994, infatti, aveva affrontato un tumore al seno dal quale era riuscita a guarire. Nel 2003, però, è arrivato un tumore al fegato che nel 2004 l’ha portata alla morte. Durante la malattia incurabile, Massimo Boldi è sempre stato con lei a sostenerla e ancora oggi è convinto che lei non abbia mai abbandonato la loro casa: “C’è una lampada nella mia casa, che stranamente ogni tanto al mattino verso le cinque e mezzo comincia ad accendersi con una luce flebile, poi si spegne e si riaccende”.

Maria Teresa Selo e Massimo Boldi, come si sono conosciuti: “Folgorato da lei“

Massimo Boldi aveva raccontato tutto a ‘Oggi è un altro giorno‘, spiegando come ha conosciuto la moglie Maria Teresa Selo e l’amore travolgente che subito li ha portati a fidanzarsi: “Un giorno ho visto una ragazza che entrava nella latteria di famiglia. Io lavoravo lì e ne sono rimasto colpito“, ha detto l’attore che dopo la morte della donna non si è più fidanzato. Nel programma ha ricordato come lei lo folgorò grazie alla sua semplicità: “A poco a poco ho iniziato a chiederle il numero di telefono, ma fu lei a invitarmi al cinema”. Il comico ricorda anche oggi il loro primo incontro come qualcosa di folgorante, e colpito immediatamente da lei ha scelto di amarla per sempre.