Maria Teresa Selo, moglie Massimo Boldi/ “Il bottone che teneva unita la famiglia”

Maria Teresa Selo è stata la moglie di Massimo Boldi. Originaria di Napoli, Marisa ha sposato l’attore nel 1973. Nel salotto domenicale di Mara Venier, Boldi ha ricordato il primo incontro con la moglie: “Se ricordo bene, era il settembre del ’72. Era un giorno di lavoro come un altro, eravamo impegnati a servire le colazioni quando ecco che nel locale entrò una ragazza che attirò subito la mia attenzione”. I due hanno avuto tre figlie: Micaela, Manuela e Marta. La moglie di Massimo Boldi è scomparsa il 28 aprile 2004, dopo una malattia incurabile durata più di dieci anni. “Quando ero sposato ero molto felice, poi la vita purtroppo mi ha fatto questo… non so come chiamarlo, questa ‘sorpresa’ forse e sono rimasto solo con le mie figlie. Quando è mancata Marisa mi sono lasciato anche con Christian De Sica…”, ha raccontato a Domenica in.

Micaela, Manuela e Marta, figlie Massimo Boldi/ "Unite per la felicità di papà"

Maria Teresa Selo: una vita la fianco di Massimo Boldi

Maria Teresa Selo è scomparsa il 28 aprile 2004, all’età di 47 anni, dopo una lunga battaglia contro il cancro al fegato. “Era il bottone che teneva unita la famiglia, la donna della mia vita”, ha detto Massimo Boldi nel suo libro “Le mie tre vite. Ridere, piangere, ricominciare“. Oggi, 28 aprile, sono passati 17 anni dalla morte della moglie Marisa: “Ovunque tu sia”, ha scritto Boldi su Instagram, pubblicando una foto della moglie. Il Cipollino dei cinepanettoni non ha mai nascosto di sentire molto la mancanza della moglie: “Nei primi due anni avevo una luce in camera che durante la notte cominciava ad accendersi, fievole. Si accendeva e si spegneva e non capivo come mai. Si dice che possano essere… delle presenze! Poi si è allontanata, io ne sono convinto”, ha ricordato l’attore a Domenica In.

