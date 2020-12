MARIA TERESA SELO, MOGLIE MORTA MASSIMO BOLDI/ “La sua presenza si è allontanata”

Massimo Boldi ospite di Mara Venier a Domenica In: un contesto, quello del pomeriggio di Rai Uno, nel quale l’attore di Luino potrebbe ricordare, come già avvenuto in passato, la moglie morta Maria Teresa Selo. Un amore durato 30 anni il loro, iniziato per caso, come scrisse Massimo Boldi nella sua biografia: “Se ricordo bene, era il settembre del ’72. Era un giorno di lavoro come un altro, eravamo impegnati a servire le colazioni quando ecco che nel locale entrò una ragazza che attirò subito la mia attenzione“. Boldi fece di tutto per occuparsi della comanda di quella cliente, che a sua volta dimostrò di apprezzare se è vero che nel frattempo diventò ospite fissa del locale. L’interesse, insomma, era reciproco, e fu proprio Maria Teresa Selo a vincere ogni timidezza e a farsi avanti: “Marisa mi risparmiò l’angoscia del fare il primo passo e arrivò a prendere in mano lei le redini della situazione“, commentò Massimo Boldi.

MARIA TERESA SELO, MOGLIE MORTA MASSIMO BOLDI

Dicevamo che non sarebbe la prima volta che Massimo Boldi parla della moglie morta Maria Teresa Selo a Domenica In. Commentando nel novembre 2019 l’ingresso nella sua vita privata della più giovane Irene Fornaciari, Boldi infatti disse all’amica Mara Venier: “Ci sono cose che non si possono cancellare. C’è stato un episodio…nei primi due anni avevo una luce in camera che durante la notte cominciava ad accendersi, fievole. Si accendeva e si spegneva e non capivo come mai. Si dice che possano essere…delle presenze. Poi si è allontanata, ne sono convinto“. Sempre nella sua autobiografia, parlando di Maria Teresa Selo, Boldi utilizzò una definizione molto descrittiva del ruolo della moglie: “Era il bottone che teneva unita la famiglia, la donna della mia vita“. Superfluo aggiungere altro…



