La cantante Maria Tomba è una delle quattro persone che sarà tra le protagoniste nelle Nuove Proposte a Sanremo 2025. Ha stupito tutti cantando in pantofole e in pigiama e la giovanissima 23enne canterà in onore del padre che è colui che l’ha spinta verso il sogno musicale e che purtroppo però è venuto a mancare. Raccontando del suo approdo all’Ariston Maria Tomba ha spiegato:

Fedez ha una nuova fidanzata? Il cantante ai Caraibi con Matilde Caru/ "Voglio tenerla nascosta"

“Eccoci qui, i sogni di avverano e si realizzano ma bisogna anche lavorare per farli avverare, essere perseveranti e crederci sempre. Arrivo a Sanremo carica come una molla, cinque anni fa avevo promesso a mio padre che ce l’avrei fatta ed ora sono qui”, dice la ragazza con voce piuttosto commossa. Il padre di Maria è morto qualche anno fa (la cantante aveva 19 anni) per una grave malattia.

Bianca Balti capelli: perché indossa una bandana ed è rasata?/ La malattia e la scelta per Sanremo 2025

La madre ha raccontato cosi delle difficoltà della figlia a superare questo lutto: “Non è cresciuta come gli altri bambini, tra compleanni e feste, mio marito si è ammalato quando lei era piccolissima ed ha vissuto per 15 anni tutta la sua malattia”, spiega la donna raccontando un triste dramma.

Perchè Maria Tomba canta in pigiama?

Maria Tomba si è presentata in pigiama a Sanremo Giovani a Novembre in quanto voleva farsi notare non solo per la sua voce ma anche per una scelta anticonvenzionale e piuttosto curiosa. Prima di Sanremo la ragazza si è fatta conoscere anche a X Factor dove si è fatta notare con la canzone Malefica, singolo poi pubblicato.

Serena Brancale con Anema e core a Sanremo 2025/ "E' una bomba", ma la sua performance divide...

Maria fa parte della squadra di Fedez ma non vince, arriva in finale e si fa comunque notare per una bellissima voce. Arriverà con grande attenzione e curiosità a Sanremo e la sua canzone Goodbye viene identificata come un ‘inno alla positività e un testo sincero e piuttosto leggero” e la ragazza ha spiegato che riflette comunque la sua personalità.

Un percorso che l’ha visto protagonista nel mondo della musica fin da giovanissima e Maria è pronta a stupire ed emozionare, lei canta da quando era piccolissima e già a 14 anni è stata notata. Arriva a Sanremo con curiosità e inoltre Maria viene definita come una delle artiste più eclettiche e particolari di questa edizione.