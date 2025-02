Maria Tomba, chi è e carriera della giovane cantante: l’esperienza a X Factor

Maria Tomba è un giovanissimo talento della musica italiana che, negli ultimi anni, è esploso prima ad X Factor e, la scorsa settimana, nelle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025. La cantante classe 2002 è nata a Verona e, sin da piccola, ha inseguito il suo sogno di sfondare nel mondo della musica, prendendo lezioni di canto e iniziando a comporre i suoi primi brani. La prima significativa svolta nella sua carriera arriva nel 2023, quando le viene data la possibilità di partecipare a X Factor.

Maria Tomba nel talent show mette in mostra il suo talento e la sua dirompente personalità artistica, legata anche ad una particolare immagine di sé: in tutte le sue esibizioni, infatti, ha sempre cantato sfoggiando iconici pigiami. Durante l’avventura televisiva è entrata nella squadra di Fedez, che ha notato in lei non solo talento ma anche abilità nel tenere il palco: arrivata in finale, si è posizionata al quarto posto nell’edizione vinta dalla collega Sarafine.

Maria Tomba a Sanremo 2025 nel quartetto delle Nuove Proposte

Ma la carriera di Maria Tomba, a dispetto della sua giovane età, è già ricca di importanti traguardi e uno di questi è stato raggiunto proprio pochi giorni fa. Dopo essere entrata nel quartetto di cantanti di Sanremo Giovani che hanno avuto accesso alla gara delle Nuove Proposte, la scorsa settimana si è esibita al Festival di Sanremo 2025 durante le semifinali; il brano portato in gara è Goodbye (voglio good vibes), un inno alla gioia e all’autoironia che, tra le righe del testo, mostra anche un messaggio che invita ad andare oltre le apparenze e le maschere.

Maria Tomba si è esibita sul palco dell’Ariston nella semifinale delle Nuove Proposte di mercoledì 12 febbraio in sfida contro Settembre, contro il quale ne è uscita sconfitta; alla fine è stato proprio il collega napoletano, con il brano Vertebre, a vincere la competizione tra i giovani.