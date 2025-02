Maria Tomba, chi è la cantante di Sanremo Giovani 2025 e la morte del padre

Tra i cantanti che saliranno sul palco di Sanremo Giovani 2025 questa sera troveremo Maria Tomba, la giovane cantante veronese che tenterà di giocarsi la vittoria finale nella categoria tornata dopo qualche anno di assenza nella kermesse musicale più importate d’Italia. Un tragico evento ha segnato qualche anno fa la vita della cantante, che ha perso prematuramente il padre e proprio riguardo al dramma ha confessato in una intervista concessa a Askanews:

Sanremo 2025, seconda serata/ Scaletta, diretta, ospiti e cantanti: Malgioglio, Frassica e Balti sul palco

“Nel 2020, andai a Sanremo per un contest canoro con mio papà e ci fermammo davanti all’Ariston. Mio padre mi disse: “un giorno tu canterai dentro” e io glielo promisi e adesso poterlo realizzare mi sembra tanto una favola” le parole di Maria Tomba che dunque ha rispettato la promessa fatta al papà e questa sera regalerà una grande emozione a tutta quanta la sua famiglia.

Grande Fratello, Helena Prestes lapidaria su Lorenzo Spolverato: "Esempio di m*rda"/ "È la rovina della tv"

Maria Tomba e gli inizi di carriera prima di Sanremo Giovani 2025

Il talento di Maria Tomba è sbocciato qualche anno fa, quando la giovane artista, classe 2002, si è avvicinata da giovanissima al mondo della musica, aveva solamente 14 anni quando iniziò a comporre i primi brani e a prendere lezioni di canto, anche se la passione per il canto era nata quando aveva soltanto 11 anni. Nel 2023 per Maria Tomba arriva la svolta professionale, con la cantante che partecipa per la prima volta a X-Factor e viene scelta del team di Fedez.

Poi nei mesi scorsi passa le audizioni per Sanremo Giovani, arrivando fino alle fase finali e quindi alla partecipazioni all’Ariston nelle due semifinali che poi riveleranno chi sarà il vincitore di questa edizione nella categoria giovani. Al Festival di Sanremo Maria Tomba si presenterà con la canzone Goodbye (voglio good vibes), un brano che spinge fortemente ad andare oltre le apparenze e uscire da una sorta di zona di comfort, un invito a mostrare parti inedite di noi.

Abiti Sanremo 2025: Bianca Balti, Malgioglio, Carlo Conti e Nino Frassica/ Look e vestiti seconda serata