Chi è Maria Tomba? La cantante è da poco appparsa al Festival di Sanremo 2025 nella categoria Nuove Proposte senza però vincere la kermesse. Di certo la ragazza è spesso stata al centro del gossip per i motivi più disparati come ad esempio il fatto di esibirsi solo ed esclusivamente in pigiama, un suo marchio di fabbrica che ormai l’ha resa inconfondibile. 22 anni e originaria di Verona, ha portato all’Ariston una canzone intitolata “Goodbye (voglio good vibes)” realizzando il sogno della sua vita e la promessa che aveva fatto a suo padre prima che morisse.

Il papà di Maria Tomba l’aveva accompagnata al Festival di Sanremo nel 2020, e come ha raccontato la ragazza a Vanity Fair, i due si sono fermati di fronte al teatro e hanno ammirato l’Ariston come in un sogno. “Un giorno tu canterai lì dentro” le aveva detto l’uomo. Maria Tomba ha iniziato a cantare quando era molto piccola. A soli 11 anni prende lezioni di canto, e due anni dopo compone le sue primissime canzoni. Tutto cambia nel 2023 quando diventa una delle concorrenti di X-Factor con Fedez, e da quel momento parte ad esibirsi in pigiama.

Maria Tomba, l’appello della madre sulla sua scomparsa prima del disco

Le performance di Maria Tomba diventano subito iconiche e anche se a X-Factor non ha vinto, la carriera è continuata nel migliore dei modi dopo il talent. Infatti, pubblica il suo inedito “Malefica” che ottiene un discreto successo. Tempo fa, Maria Tomba aveva organizzato una trovata pubblicitaria bella e buona per promuovere il suo album inscenando una finta scomparsa con l’aiuto di sua madre che all’epoca annunciò sui social che la figlia non era più ritornata a casa. L’appello della madre su Instagram era diventato virale: “Sto facendo questo video perché ho bisogno di aiuto. Purtroppo, non ho notizie di Maria da qualche settimana e sono molto, molto preoccupata“

I fan della cantante si sono allarmati immediatamente e tantissimi sono stati i messaggi di solidarietà. Inutile dire che dopo la scoperta della scomparsa-fake, sono stati tantissimi coloro che si sono ribellati a quanto successo e che hanno trovato questa tattica pubblicitaria un becero modo per ottenere popolarità. Per quanto riguarda un presunto fidanzato, ancora tutto tace: pare proprio che Maria Tomba sia single e per ora non interessata a innamorarsi.