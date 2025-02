Vincitore Sanremo Nuove Proposte 2025: Settembre contro Maria Tomba

La seconda semifinale delle Nuove Proposte a Sanremo – che si disputerà questa sera – vede scontrarsi Maria Tomba, che canta Goodbye (voglio good vibes), e Settembre con Vertebre. Maria Tomba è diventata, dopo X-Factor, “la ragazza dei pigiami” per gli outfit con cui si esibisce e si sta facendo strada, dopo una gavetta che parte dalla sua infanzia e arriva a Sanremo, con un orecchio aperto al pop anglosassone.

Goodbye (voglio good vibes) è una canzone simpatica e ben interpretata, con la vocalità ironica di Donatella Rettore a cui lei ha sempre detto di aver tratto ispirazione, anche se il pezzo – fatta salva la leggerezza del testo – è fin troppo legato a moduli pop già ascoltati. Tutto sommato, rimane una bella sfida tra lei e Settembre. Andiamo a vedere cosa canta l’altro semi-finalista delle Nuove Proposte!

Maria Tomba vs Settembre, il pronostico sul vincitore

Contro di lei, Settembre, forse il più popolare dei quattro semi-finalisti, anche perché ha affiancato la sua preparazione alla tv: Io canto a 10 anni, The Voice a 18 e l’esplosione – pur non avendo raggiunto la finale – a X-Factor a 22 fino ad arrivare ovviamente a Sanremo Giovani. Vertebre è un pezzo esistenziale, una ballata in zona Sangiovanni, per il tono di giovanile disperazione e la voce molto espressiva.

In questo caso il pronostico è quasi scontato in favore di Settembre: la popolarità di Vertebre è molto alta sui social e le piattaforme di ascolto ed è un successo meritato, perché il brano non avrebbe sfigurato nel contesto dei Big. E se dovessimo azzardare un pronostico finale? Punteremo il nostro gettone proprio sul napoletano Settembre. Se abbiamo ragione o meno. Vedremo stasera se avremo ragione.

