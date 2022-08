Maria Tona: “Chirurgia estetica? Sono rifatta”/ L’ex Uomini e Donne annuncia…

Maria Tona, debutto nella musica per l’ex dama di Uomini e Donne

Maria Tona, ex dama del trono over di Uomini e Donne, debutta nel mondo della musica. L’ex dama che, in passato, ha recitato in fiction di successo come “Le ragazze di Piazza di Spagna”, esordisce come cantante sulle note del brano “Pezzi” dedicato alla chirurgia estetica. L’ex protagonista del programma di Maria De Filippi non ha mai nascosto l’uso della chirurgia estetica e, convinta di poter aiutare molte donne, ha deciso di fondare una clinica in cui le donne possono sentirsi più belle e in forma.

Con la canzone “Pezzi”, Maria difende la scelta di ricorrere alla chirurgia estetica e nel videoclip della canzone è affiancata dalle quattro figlie. “Siamo le Kardashian de Roma”, afferma la Tona sulle pagine del magazine ufficiale di Uomini e Donne.

Maria Tona e la chirurgia estetica

Maria Tona non nasconde di aver fatto uso della chirurgia estetica svelando cosa ha “fatto e rifatto”. Una scelta che, oggi, la rende serena ed orgogliosa come ammette lei stessa. “La mia è una provocazione per rivendicare la mia scelta di ricorrere alla chirurgia estetica. Quindi è inutile che dicano che sono rifatta perchè sono la prima a dichiarare e raccontare cosa ho fatto e rifatto“, racconta l’ex dama.

“Sono un personaggio provocatorio e da quando ho iniziato a parlare della mia vita, ho capito che posso essere un riferimento per le donne che vogliono fare come me”, ha concluso la Tona che, a Roma, ha creato la “Tona clinic” per “le donne che vogliono seguire il mio esempio”.

