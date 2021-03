Maria Tona e Alessandro, Uomini e donne/ Lui chiude e sceglie Federica, lei…

Maria Tona torna al centro dello studio di Uomini e Donne nel corso della nuova puntata del programma di Maria De Filippi. Dopo essersi emozionata di fronte alla scelta di Sabina Ricci e Claudio Cervoni, Maria sta continuando a conoscere Alessandro. Nonostante il feeling, tra i due le incomprensioni non mancano e, durante il nuovo confronto, il cavaliere deciderà di mettere un punto alla frequentazione con Maria. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, Alessandro e Maria non si sono mai concessi l’esclusiva. Il cavaliere, così, non solo sta uscendo con la Tona, ma ha anche deciso di uscire con Federica, una delle nuove protagoniste del parterre femminile. Al centro dello studio, Alessandro racconterà di essere uscito con Federica e di averla baciata scatenando così la reazione di Maria.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 25 marzo: tra Giacomo e Olga c'è..

ALESSANDRO DICE ADDIO A MARIA TONA

Come svelano le talpe del Vicolo delle News, Maria Tona racconterà di aver saputo dell’appuntamento e del bacio tra Alessandro e Federica solo in mattinata non nascondendo la delusione per l’atteggiamento del cavalire da cui si aspettava un comportamento diverso. Tra la dama e il cavaliere ci sarà così una discussione che coinvolgerà anche gli altri protagonisti del parterre, in particolare Gianni Sperti che ribadirà la sua poca fiducia nell’interesse di Maria per i cavalieri che frequenta. Dopo un lungo botta e risposa, Alessandro annuncerà di voler chiudere definitivamente con Maria per avere la possibilità di concentrarsi solo su Federica.

LEGGI ANCHE:

Valentina Autiero "Uomini e Donne? Ho contattato Gero"/ "Gemano? È finita perché..."MAURIZIO GIARONI LASCIA UOMINI E DONNE/ Gemma piange, Tina: "Bugiardo e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA