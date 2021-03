Maria Tona e Alessandro, Uomini e Donne/ “Mi ha chiesto di rifarmi il naso”: Sperti..

Maria Tona e Alessandro al centro di una discussione nella puntata di Uomini e Donne trasmessa il 23 marzo. Dopo la scelta di Sabina Ricci e Claudio Cervoni, Gianni Sperti punzecchia Maria che non ha trattenuto le lacrime. L’opinionista, poi, fa notare come Maria, dall’inizio della sua avventura in trasmissione, continui a sponsorizzare il suo lavoro. “Collaboro con diversi chirurghi”, afferma Maria. Viene così fuori il desiderio di Alessandro di rifarsi il naso. Il cavaliere sottolinea come sia stata Maria a fargli la proposta di rifarsi il naso mentre Maria ribatte ricordandogli che è stato un discorso che hanno affrontato dopo a sua discussione con Armando Incarnato, ma di non avergli mai proposto di rifarsi il naso. Maria De Filippi dà ragione a Maria sottolineando come sia stato Alessandro a parlare dell’eventualità di rifarsi il naso e non il contrario.

GIANNI SPERTI CONTRO MARIA TONA

Il racconto di Alessandro e Maria Tona scatena la dura reazione di Gianni Sperti, convinto che la dama non sia realmente interessata a trovare l’amore. “E’ importante capire se sia lui a sfruttare lei per un’operazione o il contrario”, commenta l’opinionista. “Non sono qui a cercare clienti”, puntualizza ancora la dama che si mostra infastidita per l’atteggiamento del cavaliere a cui chiede di raccontare la verità. Nonostante lo scontro, il cavaliere ribadisce di stare bene con Maria e di essere molto attratto da lei. Tale incomprensione rovinerà la conoscenza tra i due protagonisti del trono over o riusciranno a trovare un punto d’incontro? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.

