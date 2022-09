Maria Tona: “Sono rifatta. Non rinuncio alla mia bellezza”/ “A Uomini e Donne…”

Maria Tona, la verità sui “ritocchini” dell’ex dama di Uomini e Donne

Per otto mesi è stata una dama del trono over di Uomini e Donne dando vita a diverse dinamiche e scontrandosi spesso con Gianni Sperti e Tina Cipollari. Lei è Maria Tona che si è raccontata sulle pagine del settimanale Nuovo, sul numero in edicola, parlando dei ritocchini estetici di cui si è discusso anche durante la sua partecipazione al programma di Maria De Filippi. “Autostima e sicurezza non mi sono mai mancate. I ritocchini sono serviti per riappropriarmi della donna che ero un tempo, prima di diventare madre. Non voglio rinunciare alla mia femminilità e alla mia bellezza”, ha ammesso.

“La vita è piena di risorse, basta saperle cogliere a qualsiasi età”, aggiunge Maria che sarebbe felice se, in futuro, le capitasse di partecipare a concorsi come “la nonna più bella d’Italia. D’altra parte, quando vado in giro con i miei nipoti, pensano tutti che siano i miei figli e io sorrido”, dice ancora.

Maria Tona e l’amore

Per otto mesi, Maria ha partecipato al trono over di Uomini e Donne sperando di ritrovare l’amore e l’uomo giusto. “Grazie a Biagio pensavo di aver trovato qualcosa d’interessante, ma non ha funzionato. Non è facile costruire una storia importante davanti alle telecamere”, ha ammesso.

Ed oggi, il cuore di Maria è libero o è occupato da una persona speciale? “Oggi il mio cuore non batte per alcun uomo, ma solo per i miei figli e i miei nipoti che amo alla follia”, ha concluso.

