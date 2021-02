Maria Tona, Uomini e Donne/ Sfida Gemma Galgani per la scelta di Maurizio G

Chi sarà la scelta di Maurizio G tra Gemma Galgani e Maria Tona? La puntata di Uomini e Donne di oggi sarà prevalentemente dedicata al trono over, in particolare all’inatteso triangolo amoroso formato da Maurizio, Gemma e Maria, protagonisti anche della soap opera di Uomini e Donne dedicati al Segreto. Maria, sin dal suo arrivo nel parterre del trono over, si è ritrovata a frequentare gli stessi cavalieri che frequentava Gemma. E’ accaduto con Biagio ed ora con Maurizio G il quale, nella puntata di oggi del dating show di canale 5, dovrà fare una scelta tra Gemma e Maria. Quest’ultima, tuttavia, insieme a Maurizio, è stata accusata di essersi messa d’accordo con il cavaliere per ottenere visibilità. Oggi, tuttavia, sarà la protagonista dell’inattesa scelta.

MARIA TONA E LA SFIDA CONTINUA CON GEMMA GALGANI

Con un vestito elegantissimo, nero, lungo e luccicante, Maria Tona proverà a conquistare il cuore di Maurizio G, il cavaliere di cui Maria De Filippi non si fida. La conduttrice non nasconde i propri dubbi sull’atteggiamento del cavaliere, reo di aver commesso una serie di gesti che confermerebbero il poco interesse nei confronti di Gemma Galgani. Maria Tona, invece, nelle scorse puntate, è stata invitata dalla conduttrice a non mettersi più in competizione con Gemma pensando unicamente al proprio percorso all’interno del programma. Cosa accadrà, invece, nella nuova puntata? Anche Maria, prima della scelta di Maurizio, trascorrerò del tempo con lui per provare ad ammaliarlo. Ci riuscirà o Maurizio sceglierà Gemma? Lo scopriremo tra pochissimo nella nuova puntata del dating show di canale 5.



