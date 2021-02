Maria tra Armando, Gero e Alessandro a Uomini e Donne/ “I miei genitori non…”

Maria, nuova dama del trono over di Uomini e Donne, è la protagonista di un curioso confronto con Armando Incarnato, Gero Natale e Alessandro. La dama afferma di essere stata profondamente colpita da Gero con cui ha tanti punti in comune. “Lui è una bella persona, siamo uguali. Lui è molto vivi e lascia vivere e io mi ci ritrovo”, afferma Maria che, tra i tre cavalieri, conferma di essere interessata a Gero. Con Alessandro, invece, ci sono piccole incomprensioni. Maria, in particolare, afferma di non aver gradito la richiesta di Alessandro di vederla dopo essere uscita con un’altra donna. Discorso diverso, invece, per Armando Incarnato il quale annuncia di voler chiudere la conoscenza con Maria per i suoi problemi personali.

Maria, lite con Armando Incarnato

Armando Incarnato afferma di non voler continuare a conoscere Maria per l’impossibilità di poterla chiamare quando è con i genitori. “Come pensi di affrotnare questo percorso se i tuoi genitori non sanno che sei a Uomini e Donne?”, chiede Armando. “Mia madre non era d’accordo con la mia scelta di partecipare a Uomini e Donne e quindi ho deciso che glielo dirò quando incontrerò una persona che riterrò importante”, spiega Maria. La De Filippi comprende le sue parole mentre Tina Cipollari ammette di essere d’accordo con Armando. “La signora non ha 15 anni, mi sembra grande e vaccinata”, commenta la bionda opinionista. “Io vivo a 100 km di distanza dai miei e sono indipendente. Siccome mia madr non è d’accordo, voglio trovare il modo giusto per dirle tutto. Non ho risposto ad Armando al telefono perchè ero con mio padre che non sa niente”, ribatte Maria che decide di continuare a conoscere solo Gero e Alessandro.



