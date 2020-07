Maria Travia, chi è la moglie di Ennio Morricone?/ “Un incidente ci ha unito..”

Maria Travia, lei è la moglie di Ennio Morricone, la donna con la quale ha vissuto 70 anni d’amore, una di quelle storie di cui non si sente più parlare nata non dalla passione del momento, dall’attrazione fisica o da un colpo di fulmine, ma dalla perseveranza e fedeltà. Classe 1932, la dolce Maria è nata in Sicilia, in provincia di Messina, per poi sbarcare a Roma a soli 3 anni. La sua vita non è mai stata al centro di scandali o pettegolezzi tant’è che lo stesso Ennio Morricone, morto oggi all’età di 91 anni, ha confermato quanto sia stata brava a sopportarlo perché “non è facile vivere con un uomo che fa il suo mestiere, un uomo rigido, dall’attenzione militare e poco propenso alla vita sociale”. I due si sono trovati nel 1950 e da allora non si sono più lasciati anche se lei, all’inizio, lo snobbava in poi.

MARIA TRAVIA, CHI E’ LA MOGLIE DI ENNIO MORRICONE?

Maria Travia è arrivata nella vita di Ennio Morricone come amica della sorella Adriana e lui stesso al Corriere.it ha raccontato che lei lo ha colpito subito ma la cosa non era ricambiata: “Poi ebbe un incidente, con la macchina di suo papà. Un attimo di distrazione, e andò a sbattere. La ingessarono dal collo alla vita, come si faceva allora. Soffriva moltissimo. Io le sono rimasto vicino. E così, giorno per giorno, goccia dopo goccia, l’ho fatta innamorare. Perché nell’amore come nell’arte la costanza è tutto”. Sei anni dopo, nell’ottobre del 1956, si sono sposati e non si sono più lasciati per settant’anni almeno fino ad oggi, un doloroso giorno che lascerà un posto vuoto nel cuore della Travia come di tutti noi, questo è certo.



