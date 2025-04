Maria Travia è la moglie di Ennio Morricone, il compositore, direttore d’orchestra e arrangiatore italiano la cui musica ha varcato i confini nazionale conquistando anche il resto del mondo. Una carriera straordinaria quella di Ennio Morricone vincitore di sei Premi Oscar per la miglior colonna sonora. A stargli accanto c’è sempre stata la moglie Maria Travia, il solo e grande amore della sua vita. Dal primo incontro nel 1950 al matrimonio celebrato pochi anni dopo, Maria ed Ennio si sono innamorati da subito e hanno vissuto tutta la vita insieme costruendo una bellissima famiglia composta da quattro figli: Marco, Alessandra, Andrea e Giovanni.

Ennio Morricone, per quali colonne sonore ha vinto l'Oscar?/ Dalle nomination al successo con Tarantino

A farli conoscere è stata Adriana, la sorella di Ennio Morricone, ma a legarli è stato un piccolo incidente subito da Maria che rimase per un lunghissimo periodo a casa immobile e ingessata. Il compositore non l’ha mai lasciata sola, anzi gli è sempre stato accanto e proprio durante quei mesi è nato l’amore tra i due.

Adriana, Maria e Franca, chi sono sorelle Ennio Morricone/ Il ricordo che li unisce nella lettera d'addio

Maria Travia: dal primo incontro al matrimonio con Ennio Morricone

Proprio Ennio Morricone, in una delle ultime interviste rilasciate al Corriere della Sera, ha ricordato come è nato l’amore con la moglie Maria Travia: “soffriva moltissimo ed io le sono rimasto vicino. Così l’ho fatta innamorare, perchè nell’amore come nell’arte la costanza è tutto”. Il 13 ottobre del 1956 Ennio e Maria si sono sposati diventando una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo e della musica. Un amore di cui il compositore ha parlato così in occasione del 60esimo anniversario di matrimonio: “So che esistono la tenuta, la coerenza, la serietà, la durata”.

Ennio Morricone, il figlio Marco: “Morto dopo averci dato necrologio"/ "Fu una cosa terrificante..."

La morte di Ennio Morricone, venuto a mancare nella notte tra il 5 e 6 luglio del 2020, è stata un lutto per tutto il mondo dell’arte, del cinema e dello spettacolo, ma anche per la moglie Maria Travia. A lei l’ultimo commovente saluto: “per ultima Maria (ma non ultima). A Lei rinnovo l’amore straordinario che ci ha tenuto insieme e che mi dispiace abbandonare. A Lei il più doloroso addio”.