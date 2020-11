Maria Travia, moglie Ennio Morricone/ “Il più doloroso addio..”

Ennio Morricone è un maestro indiscusso che ha lasciato un enorme vuoto nel mondo del cinema ma anche nel cuore dell’arte italiana e in quello dell’amata moglie Maria Travia, la donna che ha passato tutta la sua vita al suo fianco e alla quale ha dedicato “il suo più doloro addio”. Oggi i figli del maestro, Andrea, Alessandra, Giovanni e Marco saranno ospiti da Fabio Fazio a Che tempo che fa per ricordare il loro amato padre a pochi giorni da quello che doveva essere il suo compleanno ma, soprattutto, dall’uscita del documentario a lui dedicato, ma chi è la loro mamma e moglie di Ennio Morricone? 87 anni e grande ed unico amore della vita del maestro Ennio Morricone, Maria Travia è stata al suo fianco, in maniera discreta e riservata, per 70 anni, dal momento in cui si sono sposati a Roma il 13 ottobre 1956 dopo sei anni dal loro primo incontro.

Maria Travia, moglie Ennio Morricone e madre di 4 figli

Dalla loro unione sono nati i loro 4 figli e lo stesso Ennio Morricone ha commentato la loro unione solida e duratura parlando di una qualità importante: “Nell’amore come nell’arte la costanza è tutto. Non so se esistano il colpo di fulmine, o l’intuizione soprannaturale. So che esistono la tenuta, la coerenza, la serietà, la durata. E, certo, la fedeltà”. Maria Travia è nata nel 1932 a San Giorgio di Gioiosa Marea (Messina), nell’ultima notte dell’anno, il 31 dicembre. L’anno dopo si trasferì a Roma ed è nella Capitale che la donna è cresciuta e dove ha conosciuto Ennio Morricone ed è lì che sono rimasti per tutta la vita insieme ai loro quattro figli. Nel necrologio che il maestro ha scritto da solo, ha dedicato l’ultima parte proprio a lei: ““Per ultima Maria (ma non ultima). A lei rinnovo l’amore straordinario che ci ha tenuto insieme e che mi dispiace abbandonare. A Lei il più doloroso addio”.



