Maria Travia, moglie Ennio Morricone/ Lui: “L’ho fatta innamorare giorno dopo giorno”

Maria Travia è la moglie di Ennio Morricone, il compositore e direttore d’orchestra scomparso lo scorso luglio. 70 anni d’amore quello condiviso da Ennio con la sua amatissima moglie Maria che è stato il suo unico e grande amore. I due si incontrano nel 1950: Maria si è da poco trasferita a Roma e diventa amica di Adriana, la sorella del compositore. Morricone ricordando proprio il primo incontro con Maria disse: “a me piacque subito moltissimo”. Un vero e proprio colpo di fulmine tra i due che, sei anni dopo, decidono di sposarsi. Prima però c’è stato un momento importante in cui Maria ha avuto un bruttissimo incidente che la costrinse a stare a letto per diverso tempo. “La ingessarono dal collo alla vita, come si faceva allora. Soffriva moltissimo. Io le sono rimasto vicino. E così, giorno per giorno, goccia dopo goccia, l’ho fatta innamorare” – ha raccontato il compositore Premio Oscar che in quell’occasione la conquistò. Parlando proprio d’amore, il Maestro raccontava: “la costanza è tutto. Non so se esistano il colpo di fulmine, o l’intuizione soprannaturale. So che esistono la tenuta, la coerenza, la serietà, la durata. E, certo, la fedeltà”.

Ennio Morricone: “mia moglie Maria Travia è stata bravissima a sopportarmi”

Un grande amore quello tra Ennio Morricone e Maria Travia. Dopo il matrimonio celebrato nel 1965, la coppia ha quattro figli: Andrea Morricone che ha seguito le orme del padre diventando un compositore e direttore d’orchestra, Giovanni Morricone di professione produttore cinematografico e Marco e Alessandra Morricone. La colonna portante della famiglia però è sempre stata Maria, la donna a cui Morricone ha dedicato parole di grande amore. “È stata bravissima lei a sopportare me. È vero, qualche volta sono stato io a sopportarla. Ma vivere con uno che fa il mio mestiere non è facile” – ha raccontato in una vecchia intervista il compositore Premio Oscar che parlando di sé aggiunse – “giornate intere senza vedere nessuno. Sono un tipo duro, innanzitutto con me stesso e di conseguenza con chi mi sta attorno. Altrimenti i risultati non arrivano”. Solo la morte li ha separati fisicamente, anche se pure in quell’occasione Ennio Morricone ha dimostrato tutto il suo amore per la sua Maria con una straziante lettera d’addio: “per ultima Maria (ma non ultima). A Lei rinnovo l’amore straordinario che ci ha tenuto insieme e che mi dispiace abbandonare. A Lei il più doloroso addio”.

