Maria Turchi, chi è la figlia di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi: "Ce la siamo meritata, l'abbiamo voluta fortemente"

Da ormai oltre dieci anni la coppia formata da Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi è riuscita a conoscere la gioia di diventare genitori, dopo anni di tentativi andati a vuoto. Maria Turchi ha raccontato la grande gioia dell’essere diventata madre della figlia Maria Turchi. Esperimenti non riusciti che hanno portato la coppia a giungere alla decisione di ricorrere all’assistenza, con la fecondazione assistita che si rivelerà però un altro esperimento fallito. Della figlia Maria Turchi, Carmen Russo ha raccontato dunque come il suo concepimento, giunto dopo un viaggio della coppia in quel di Medjugorie, sia stata un vero e proprio fulmine a ciel sereno che ha cambiato le carte in tavola.

Carmen Russo, in una vecchia intervista, ha speso parole speciali nei confronti della figlia Maria Turchi: “Questa bambina è un dono di dio, ho desiderato diventare mamma da sempre, ma non riuscivo ad averlo in modo naturale” ha detto la ballerina e showgirl tornando con la mente indietro.

Maria Turchi, chi è la figlia di Carmen Russo: "Ce la siamo meritata"

Tanti sacrifici alla fine hanno portato alla svolta, Maria Turchi ha raccontato in più occasioni come la nascita della figlia sia stata un vero e proprio evento, giunto dopo anni di sacrifici e voglia di allargare la famiglia.

“Me la sono meritata, a volte se ho un minimo di stanchezza o di problemi io guardo lei e dico tu mi dai la forza di affrontare ogni cosa” le parole della stessa Maria Turchi riguardo alla nascita di Maria Turchi. Più volte la showgirl ha parlato della ragazza anche nella casa del Grande Fratello, tornando sulle sensazioni vissute e provate dopo il grande lieto evento. E così i due ballerini si goino ora la crescita della loro Maria Turchi, che continua a godere dell’infinito affetto e amore dei suoi genitori.