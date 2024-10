Chi è Maria Turchi, la figlia di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo

Maria Turchi, durante la permanenza di mamma Carmen Russo e papà Enzo Paolo Turchi nella casa del Grande Fratello 2024, sta trascorrendo le sue giornate a casa di amici, Lontani dalla loro bambina, il coreografo e la showgirl pensano continuamente alla loro bambina che è nata il 14 febbraio, il giorno di San Valentino, dedicato agli innamorati. Maria, infatti, è il frutto di un grande e immenso amore che ha portato Enzo Paolo e Carmen a fare di tutto per averla.

“I figli non si devono programmare. Ci abbiamo provato e non riuscivamo e abbiamo pensato che fosse per via del lavoro, dello stress. Poi, quando avevo 40 anni, ho scoperto che c’era un problema meccanico, ho dovuto ricorrere alla fecondazione assistita. E, quando sono rimasta incinta, avevo 53 anni e mio marito 63, ma era da 9 anni che ci provavamo”, ha detto Carmen Russo al settimanale Chi.

Carmen Russo e l’amore per la figlia Maria Turchi

Dopo nove anni di tentativi, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi hanno sempre creduto fortemente nella possibilità di avere una figlia che ha stravolto totalmente la vita di entrambi. “Non abbiamo avuto paura, ci siamo fatti forti del fatto che i figli hanno bisogno di amore, e il nostro rapporto è solido. Poi, certo, la paura degli anni, che sono tanti, c’era, ma i figli non giudicano i genitori per l’età, hanno bisogno della qualità della presenza, della crescita, per questo siamo sereni”

“Quando ho dato l’annuncio sono stata criticata, ma molte donne che inseguivano da anni il mio stesso sogno e si erano rassegnate ci hanno riprovato” – ha detto ancora Carmen che, poi, ha svelato come l’arrivo di Maria abbia fatto ringiovanire lei ed Enzo Paolo. “Dobbiamo questa forza alla nostra bambina, ci dà una carica pazzesca. A volte dormo 3-4 ore a notte ma non vedo l’ora di alzarmi, di preparare mia figlia e portarla a scuola. E so che il tempo passato insieme le resterà come ricordo e l’aiuterà a sentirci sempre vicini”. Dopo aver trascorso una settimana lontana da Maria, questa sera, Carmen Russo lascerà la casa del Gf e tornerà dalla sua bambina.

