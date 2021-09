Maria Turchi, figlia Carmen Russo/ “Mamma a 53 anni? Lo rifarei immediatamente”

Maria Turchi è il grande amore di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi. Sposati dal 1987, la coppia ha coronato il sogno di avere un figlio nel 2013 quando è nata la piccola Maria che oggi ha otto anni e che con la sua allegria e la sua energia riempie le giornate di mamma Carmen e papà Enzo Paolo. La nascita di Maria ha cambiato totalmente le abitudini della coppia che dedica gran parte del tempo alla crescita di Maria. Sia Carmen che Enzo Paolo, infatti, seguono tutta la sua cresciuta accompagnandola a scuola e alle varie attività e seguendola nei compiti.

A otto anni, Maria è il mix perfetto di mamma Carmen e papà Enzo. Sui social, la Russo condivide spesso foto e video in cui mostra i momenti divertenti che trascorre insieme alla sua bambina. Maria rappresenta un dono meraviglioso per Carmen che, diventata mamma a 53 anni, in diverse interviste ha spiegato che lo rifarebbe immediatamente.

Maria Turchi e la maternità di Carmen Russo

Carmen Russo ha parlato più volte della maternità vissuta quando aveva superato già i 50 anni. Una scelta consapevole e che rifarebbe per l’amore incondizionato che lei ed Enzo Paolo provano per la piccola Maria. Carmen Russo, però, ha anche più volte spiegato di aver avuto Maria dopo un lungo percorso affrontato quando ha scoperto di avere alcune difficoltà ad avere figli.

“ Non è che mi sono svegliata a 50 anni, che comunque, con tutto il rispetto, è possibile. Io ho iniziato che avevo 42 anni, quando mi sono resa conto che avevo delle difficoltà“ – raccontò nel 2019 ai microfoni di Mattino 5. “Lo rifarei immediatamente, la mia vita potrebbe essere anche uno spot per sostenere la maternità in età un pochino più over”, aggiunse ancora. Oggi, Maria ha 8 anni ed è l’amore più grande di mamma Carmen e papà Enzo.

