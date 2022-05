Maria Venier, stoccata a Manuel Bortuzzo/ “Domenica In? 21% di share anche senza…”

Si torna a parlare di Manuel Bortuzzo e dell’ospitata saltata all’ultimo minuto a Domenica In. L’ex gieffino avrebbe dovuto essere ospite di Mara Venier per parlare del suo film, Rinascere, ma la conduttrice avrebbe annullato l’ospitata all’ultimo per la sua presenza, il giorno prima, a Verissimo, su Canale 5. “Visto dalla concorrenza appena 24 ore prima, per la signora della domenica di Rai 1 la partecipazione di Manuel ovviamente non è più interessante. Domenica out per lui, altro che in!”, ha infatti scritto Davide Maggio sul suo sito.

Manuel non l’ha presa bene, al punto tale da manifestare il suo malumore in un commento postato su Instagram. Una reazione che, a quanto pare, è arrivata sin alla Venier che oggi ha deciso di replicare gioendo degli ultimi risultati di Domenica In e lanciando una stoccata a Manuel.

Mara Venier festeggia il successo di Domenica In e lancia una stoccata a Manuel Bortuzzo

Mara Venier ieri ha portato a casa l’ennesimo successo di Domenica In, conquistando il 21% di share contro il 10% del competitori con Scene da un Matrimonio di Anna Tatangelo e il 14% di Verissimo di Silvia Toffanin. Un successo che la Venier ha festeggiato postando su Instagram screen di articoli elogiativi e tweet divertenti. Tra questi anche uno che recita: “È uscita una AdnKronos, Mara Venier fa il 21,7% di share anche senza ospiti presenti il giorno prima su altre reti televisive“. Un post che la Venier affianca al brano ‘Ciao ciao’ de La Rappresentante di lista. Non serve un approfondimento complicato per comprendere che gli “ospiti presenti il giorno prima su altre reti” è riferito proprio a Manuel Bortuzzo, unico ospite ad essere su un’altra rete il giorno prima.

