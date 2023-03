Maria Vera Ratti, chi è/ L’attrice de Il commissario Ricciardi: “Enrica è cresciuta”

Maria Vera Ratti, chi è l’attrice de Il commissario Ricciardi

L’attrice Maria Vera Ratti, tra le protagoniste della fiction “Il commissario Ricciardi”, sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, giovedì 16 marzo, di Oggi è un altro giorno. Classe 1994, Maria Vera Ratti è nata ad Avellino: “La mia famiglia è estranea a questo ambiente e io pensavo ci si dovesse nascere”, ha raccontato a Repubblica. Poi l’incontro fortuito con un personaggio famoso, Toni Servillo, che sei anni fa le disse: “Guarda che questo mestiere è una scelta. Lì ho capito la differenza tra interesse e passione. La passione è quella cosa che devi seguire per scoprire te, il mondo e il tuo posto nel mondo”.

L’attrice è apparsa in “I bastardi di Pizzofalcone”, “Sabato, domenica e lunedì” con Castellitto, “La vita bugiarda degli adulti” e “Il commissario Ricciardi”. Nella fiction con Lino Guanciale, giunta alla seconda stagione, interpreta Enrica Colombo, l’amore sognato e incompiuto del commissario.

Maria Vera Ratti: il debutto con Rosy Abate 2

La prima stagione de “Il commissario Ricciardi” si era chiusa con un cliffhanger: lui con la vedova, Enrica col maggiore. “Quello che posso dire è che in questa stagione Enrica è un po’ cresciuta con me, non è più la ragazzina che si affaccia al mondo e all’amore per la prima volta. È una ragazza consapevole e fa valere le proprie idee, il suo coraggio. Diventa più diretta”, ha svelato l’attrice a Repubblica. Dopo aver studiato Scienze Politiche in Olanda, Maria Vera Ratti ha esordito in televisione nel 2018 nella serie “Rosy Abate 2”, nel ruolo di Nina Costello: “Rosy Abate 2 per me è stata una serie molto importante, frequentavo ancora l’Accademia ed è stato il primo progetto per cui sono stata scelta, dopo un anno di provini in cui non riuscivo a prendere la parte… È stato un progetto in cui ho imparato a muovermi sul set, a improvvisare, a lavorare con velocità, è stata una palestra in quanto ero acerba e sono entrata in Accademia senza aver studiato recitazione”, ha raccontato a Spettacolo Musica Sport.

