Maria Vittoria Morano piange in diretta/ Video, per la morte di un bimbo di 3 anni

Una conduttrice piange in diretta tv. La notizia della morte del piccolo Diego è stata troppo forte per Maria Vittoria Morano, conduttrice del TGR Basilicata: leggendo il messaggio di cordoglio del presidente regionale, Vito Bardi, la conduttrice non ha retto al dolore ed è scoppiata a piangere in diretta. Un momento toccante e umano, che ha detto di tutta la fragilità dell’uomo davanti a tragedie di questo tipo; per di più in giorni nei quali l’emergenza Coronavirus sta mettendo a dura prova tutto il Paese. Come se non bastasse, la Basilicata e l’intera Italia sono state colpite dalla fatalità occorsa ieri, quando è stato ritrovato il corpo senza vita di Diego, bambino di 3 anni, di cui i genitori avevano denunciato la scomparsa il giorno precedente. “Un destino crudele, non riusciamo ad accettare che una giovane vita possa finire così” ha scritto il governatore regionale, insieme alla condoglianze e il ringraziamento a Vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia e volontari “che hanno profuso il massimo sforzo nella attività di ricerca”.

Il piccolo Diego, si apprende dalle notizie locali, era figlio unico: venerdì si era allontanato dalla sua abitazione a Metaponto di Bernalda (provincia di Matera) e, mentre giocava con i cani di famiglia, sarebbe scivolato nel fiume. Un’ipotesi che è stata confermata dalle prime analisi, perché sul corpo del bimbo non sono stati riscontrati segni di violenza; il fiume Bradano era in piena, non appena le sue acque si sono abbassate i cani molecolari del Gruppo cinofili di Firenze – del corpo dei Carabinieri – hanno ritrovato il cadavere che era ricoperto di fango. Le prime ricerche addirittura sarebbero state condotte dal cane della famiglia che, vedendo scomparire il piccolo Diego, per primo ha condotto le ricerche dirigendole verso la zona della tragedia. Una notizia terribile, come non vorremmo mai sentirne e soprattutto in questo periodo già difficile per tutti; comprendiamo dunque il dolore e l’emozione che hanno colto la conduttrice in diretta tv.

Giornalista del tg3 Basilicata scoppia a piangere mentre parla della morte del piccolo Diego.

Un momento toccante di grande umanità e sensibilità.

Che la terra ti sia lieve piccolo angelo ♥️🥺🙏 #tg #tg3 pic.twitter.com/9aAuBIPEQV — narco.barbie (@fndm_tsh) March 28, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA