E' morta Maria Voce, ex presidente del Movimento dei Focolari: aveva 88 anni, fu una figura di grande rilevanza. Scopriamo chi fosse

E’ morta nella giornata di ieri Maria Voce, quella che fu la prima presidente del Movimento dei Focolari, subentrata dopo la storica fondatrice Chiara Lubich. Ne dà notizia il quotidiano L’Avvenire, attraverso il suo portale online, precisando che il decesso è giunto nella serata di ieri, così come annunciato da Margaret Karram, presidente del Movimento. Maria Voce aveva 88 anni ed è deceduta vicino a Roma, precisamente in quel di Rocca di Papa, in casa sua, circondata dai suoi affetti e dalle preghiere, come spiega ancora Karram.

La presidente del Movimento dei Focolari ci tiene a ricordare la grande fede della defunta, ma anche il suo coraggio, quello manifestato in particolare nelle varie sfide quotidiane, e soprattutto nel credere fermamente nella comunione e nell’unità. Nel corso della sua lunga carriera Maria Voce ha ricevuto numerosi riconoscimenti da parte di personalità di sapicco, a cominciare dai due precedenti Papi, leggasi Papa Francesco, scomparso pochi mesi fa, e Papa Benedetto XVI, senza dimenticarsi di altri esponenti di spicco delle varie Chiese, così come i rappresentanti di altre religioni e di altre culture.

MARIA VOCE E’ MORTA, I FUNERALI LUNEDI’ 23 GIUGNO

Stando a quanto fatto sapere ancora da L’Avvenire, i suoi funerali si terranno nella giornata di lunedì prossimo, 23 giugno, in quel di Rocca di Papa, alle ore 15:00, e siamo certi che saranno moltissimi i fedeli che si recheranno al Centro Internazionale per un ultimo caloroso abbraccio a Maria Voce.

La defunta, che era un avvocato, ha collaborato in maniera molto stretta con la fondatrice del Movimento, Chiara Lubich, e nel corso del suo incarico si occupava soprattutto delle questioni giuridiche, la sua materia. Per tutti nel Movimento era chiama Emmaus, datole dalla stessa Chiara, ed ha un significato particolare, visto che va a richiamare l’esperienza di Gesù che dopo essere risorto cammina al nostro fianco.

