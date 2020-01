Maria Volpe chi è/ “Sognavo di fare il medico in Africa, oggi mamma felice” (Tv Talk)

Maria Volpe, giornalista del quotidiano Il Corriere della Sera – per il quale scrive di Tv dal 1992 – torna questo pomeriggio ospite della trasmissione Tv Talk, per dire la sua sui fatti che hanno caratterizzato l’ultima settimana televisiva. Classe 1965, la Volpe è nata a Milano ed è laureata in lingue. Al Corriere si è sempre occupata di ciò che accade sul piccolo schermo. Non solo giornalista impegnata, però, ma anche mamma a tempo pieno dei suoi due gemelli, Lucia e Giuseppe. E proprio loro rappresentano una parte importante della sua vita, al punto da riportarlo anche nella breve biografia su Twitter: “Mamma felice di due adorabili gemellini”. Molto attiva sui social, Maria Volpe passa dal commentare i fatti di attualità (televisiva e non), scambiando commenti e pareri con i suoi follower anche per ciò che concerne la compagnia telefonica migliore da scegliere per riuscire a lavorare da casa senza problemi. Di recente, nel suo ruolo di mamma era rimasta profondamente colpita dalla notizia di una rissa tra genitori a una partita di pulcini, avvenuta a Torino e durante la quale i bambini avevano lasciato il campo. In merito la giornalista aveva commentato: “Ma che vergogna quei genitori Ma cosa stiamo diventando?? Cosa insegniamo ai nostri figli? Insulti sugli spalti mentre giocano bambini di 9 anni!!!!! Ci vuole un Daspo eterno per i genitori! Sdegno totale”.

MARIA VOLPE, CHI È? LE CURIOSITÀ

La giornalista Maria Volpe, da sempre attenta a scrivere tutto ciò che accade in televisione, qualche anno fa aveva risposto ad alcune domande per Qui Mediaset svelando anche qualcosa in più sul suo conto, compresa qualche curiosità sul suo passato. Ad esempio aveva rivelato di amare di se stessa l’autoironia mentre di apprezzare in un uomo l’ironia ed in una donna l’intelligenza. Da grande “sognavo di fare il medico in Africa”, ha dichiarato. La sua città preferita è New York, ma tra mare e montagna sceglie senza ombra di dubbi il primo. La giornalista aveva poi rivelato anche il dono di natura che avrebbe voluto avere: “saper dipingere”. Infine aveva svelato il suo cantante preferito – Eros Ramazzotti – ed il libro (con relativo autore): “L’amore ai tempi del colera di Marquez”. Cosa farebbe se vincesse alla Lotteria? “Comprerei una mega barca a vela per stare sei mesi all’anno a navigare (con lo skipper che guida però)”, aveva detto ironicamente.

