Maria Vorontsova, figlia Putin vuole scappare dalla Russia?/ Lui blocca viaggio e…

La figlia di Vladimir Putin vuole scappare dalla Russia? Il caso è scoppiato quando, dopo aver progettato un viaggio col fidanzato, è arrivato il divieto del padre. La primogenita del presidente russo, infatti, deve ancora ricevere la sua approvazione, nonostante abbia 37 anni, sia plurilaureata e un grande nome nel campo della medicina. Infatti, in Russia è considerata uno dei massimi esperti di malattie genetiche rare nei bambini. Recentemente Maria Vorontsova aveva organizzato un viaggio per festeggiare il suo compleanno con il nuovo fidanzato, Yevgeny Nagorny, ma il padre ha bloccato tutto e lei non può che adeguarsi al diktat.

Due le ragioni di Vladimir Putin. La prima è che ogni spostamento, con la guerra in Ucraina in corso, può essere pericoloso, anche se la figlia Maria Vorontsova aveva deciso di volersi recare in un Paese “amico”. Ma anche lei è nel mirino, ad esempio nelle ultime ore è finita nell’elenco delle persone sanzionate dal Canada. Ma c’è un altro problema, alla base del giallo. Non aveva pianificato il viaggio di ritorno in Russia: mancava il biglietto. Per questo c’è chi sostiene che volesse scappare dal suo Paese.

I RETROSCENA SUI TIMORI DI PUTIN

E c’è chi parla di un Vladimir Putin spaventato dall’eventualità che gli affetti a lui più cari lo vogliano lasciare. Magari nel timore che, se le cose in patria dovessero mettersi male per lui, anche loro potrebbero pagarne le conseguenze. Dunque, il presidente della Russia ha deciso di fermare un possibile fuggi-fuggi. Ma ovviamente si tratta di indiscrezioni riportate dal canale Telegram “General SVR“, finito anche questo nel mirino del regime con l’accusa di pubblicare “materiale cospirativo sui membri dell’élite politica russa”.

D’altra parte, tende a pubblicare notizie a ‘sensazione”, ad esempio ieri ha riportato la contrarietà di Putin ad un incontro col presidente ucraino Zelensky in un Paese terzo in quanto gli sarebbe stato rivelato un piano dei servizi segreti occidentali per abbattere l’aereo presidenziale durante il suo trasferimento. Per anni l’identità di Maria Vladimirovna Putina, questo il suo vero nome, è stata oscurata per evitare collegamenti col padre. Maria Vorontsova è stata sposata con un imprenditore olandese, Jorrit Faassen, figlio di un colonnello della Nato, secondo quanto rivelato dal Daily Mail, che ipotizza come tale circostanza possa aver influito col divorzio, anche se non ci sono conferme in tal senso.











