Maria Zaffino: “Ecco perché ho lasciato Amici”/ “Vorrei tornare come coach. Di Amici 23 mi piace Dustin ma…”

Maria Zaffino spiega perché ha lasciato Amici: “Non è stata proprio una mia scelta”

Maria Zaffino è stata per oltre 10 anni uno dei volti di punta del cast di ballerini di Amici di Maria De Filippi. Stiamo parlando dei primi anni del talent, quando a dimostrare le coreografie c’erano Gianni Sperti e Kledi Kadiu. Dopo oltre 10 anni, Maria ha poi lasciato il programma e i motivi di questo addio li ha rivelato in un’intervista rilasciata a Fanpage.

Amici 23, Simone Galluzzo crolla in lacrime: "Todaro é come la Celentano..."/ L'accusa ai maestri di ballo

“Non è stata proprio una scelta mia, devo essere sincera. – ha esordito la ballerina e oggi insegnante di danza – Per me Amici ha cominciato a tentennare dall’ottavo al nono anno. Poi il programma è cambiato. Maria De Filippi ha voluto modificare il format. È subentrata Belen Rodriguez, cose completamente diverse. Ho sempre rispettato il volere di Maria e non mi sono fatta più vedere. Non sono mai tornata a chiedere come mai o perché. Si vede che dopo undici anni doveva andare così.” ha spiegato.

Maria Zaffino: "Flirt con Gianni Sperti? Ecco la verità"/ L'ex ballerina di Amici: "Oggi i rapporti sono…"

Maria Zaffino: “Tornare ad Amici? Si, volentieri ma in un’altra veste”

Maria Zaffino non ha negato che tornerebbe ad Amici, ma in una nuova veste: “In tanti mi rimpiangono o mi dicono: ‘Perché chiamano gli altri e non chiamano te per fare il giudice?’ Chi lo sa. Se mi chiamassero, ci andrei molto volentieri. Magari come giudice, dato che ho un bagaglio molto grande. Insegno da una vita, prima di Amici ho fatto 13 anni di televisione, ho ballato con i ballerini più bravi al mondo.” ha ammesso.

Zaffino si è poi espressa anche su questa edizione di Amici, dando una sua preferenza sui ballerini in gara: “Mi riservo di aspettare il serale anche se, ti dico la verità, quest’anno non c’è ancora qualcuno che mi abbia colpito particolarmente. Dustin ha molta presenza scenica, nel suo mi piace tantissimo anche se deve ancora perfezionare la tecnica. Però se devo dire che c’è qualcuno che mi fa impazzire, quest’anno ancora no. L’anno scorso ho amato Isobel Kinnear, seguivo il suo percorso da almeno quattro anni e ho sempre pensato che fosse un grande talento. L’anno prima Serena Marchese, che conoscevo dall’infanzia, ci siamo viste spesso quando era piccola.”

Amici 23, Petit accetta la sfida cover di Anna Pettinelli/ La reazione di Rudy Zerbi é un'accusa alla rivale!

© RIPRODUZIONE RISERVATA