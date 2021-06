Maria Zaffino nonna a 44 anni/ Figlia dell’ex ballerina di Amici pronta per il parto

Sta facendo il giro del web la notizia che Maria Zaffino, ex ballerina professionista delle prime edizioni di Amici, stia per diventare nonna. Il bello della notizia non sta tando nel diventare nonna quanto che lo faccia a 44 anni, davvero molto giovane. Chi la conosce sa anche che all’epoca la giovane ballerina era mamma di Chiara, una famiglia in cui le due sono cresciute come sorelle visto che a separarle ci sono venti anni di differenza e proprio per via di questo che è possibile per lei abbracciare il suo nipotino a poco più di 40 anni. Proprio nelle scorse ore lei stessa ha messo la foto di sua figlia Chiara nelle storie mostrando il suo pancione e annunciando la gravidanza giunta ormai alla 37esima settimana e quindi ormai in dirittura di arrivo.

Domenico Merlo, padre Michele "Sporgeremo denuncia"/ "Molte ombre sulla sua morte"

Maria Zaffino nonna a 44 anni, la figlia Chiara è incinta

La notizia della gravidanza della sua primogenita Chiara nata da una relazione avuta molti anni fa, ancora prima di sposare il suo Daniele, è arrivata sui social dove si è parlato anche del sesso del nascituro, un maschietto. Proprio sei anni fa la bella Maria Zaffino è diventata mamma di un’altra bambina, figlia del marito Daniele, e anche lei è chiamata a diventare zia a soli sei anni. I fan si chiedono quale nome darà sua figlia Chiara al bebè in arrivo? Questo per il momento è rimasto un mistero ma basterà il mese prossimo per capire come si evolverà la situazione e vedere sui social la bella ballerina di Amici in versione nonna.

LEGGI ANCHE:

COM'È MORTO MICHELE MERLO, EX AMICI?/ Leucemia, indagini in corso "La famiglia..."Fidanzata Michele Merlo, chi è?/ Dopo Shady, voci mai confermate su Mariasole Pollio

© RIPRODUZIONE RISERVATA