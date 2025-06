Mariabice Marzani e Bruno Balti sono la madre e il padre di Bianca Balti. La top model ha generalmente avuto un rapporto splendido coi suoi genitori, con cui è rimasta fino alla maturità per poi avventurarsi in quel di Milano per rincorrere il suo sogno. Oltre a Bianca, i suoi genitori hanno avuto altri due figli, che sono il primogenito Alessandro e l’ultimo arrivato Carlo Alberto.

Giovanni Malagò e Luca Barbareschi, ex compagni di Lucrezia Lante della Rovere/ Tanti amori nella sua vita

Parlando di sua figlia Bianca, in una divertente intervista al Corriere della Sera, mamma Mariabice ha confessato di non aver mai avuto la collaborazione di Bianca in casa, quando era piccola. Non per ché fosse particolarmente birichina o ribelle, ma perché preferiva sbrigare le faccende personalmente. “Infatti è colpa mia perché ho sempre preferito fare da me, in fretta e bene. Poi crescendo è diventata molto collaborativa”, ha assicurato mamma Mariabice.

Alessandro Lante della Rovere, padre di Lucrezia Lante della Rovere/ "Avevo paura di lui"

Bianca Balti, la ribellione e il conflitto con mamma e papà: “Fu utile perché poi tornò quella di sempre”

Per i genitori non dev’essere stato facile assistere all’evoluzione caratteriale di Bianca, che dopo essersi iscritta al Politecnico a Milano per studiare Design, aveva occupato un appartamento con altri amici. Un atto che segnò profondamente una sfida al ‘sistema’ ma anche e soprattutto ai genitori. “Penso che volesse ribellarsi e affermare la sua personalità”, dice oggi, col senno di poi, la mamma di Bianca Balti. “C’era un conflitto con noi. Però le è servito perché poi è tornata la cara ragazza che era…”, ha detto ancora Mariabice.

Emiliano Liuzzi, chi è e com’è morto l'ex compagno di Lucrezia Lante della Rovere/ Malore improvviso

Per quanto riguarda papà Bruno, non si hanno moltissime informazioni, al di là del fatto che svolga la sua attività imprenditoriale nel lodigiano. Vedremo se questa sera, martedì 3 giugno, Bianca Balti ospite di Francesca Fagnani a Belve racconterà qualche dettaglio in più sulla sua adolescenza e sul suo rapporto intenso e a volte conflittuale con gli amati genitori.