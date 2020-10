Mariacarla Boscono, fidanzata di Stefano de Martino?/ L’ex di Ghali ha fatto centro..

Sul numero di “Chi” in edicola oggi spunta un altro presunto flirt di Stefano de Martino, Mariacarla Boscono. Questa volta al suo fianco appare una bella morettina che il mondo del gossip conosce bene perché in un recente passato era la fidanzata di Ghali, il noto artista musicale. Nel nuovo numero del settimanale, il ballerino e la bella top model appaiono uno accanto all’altro pronti a passeggiare insieme per le vie di Milano domenica sera (come farebbero due amici bensì) ma sembra che i due abbiano ceduto ad una fuga d’amore, quello che la rivista ha etichettato come un romantico weekend in un resort in Trentino Alto Adige. Non è la prima volta che Stefano de Martino viene immortalato con una ragazza e non è la prima volta che si parla di una liason per lui, ma questa volta sembra che ci sia qualcosa di più.

CHI E’ MARIACARLA BOSCONO? PRESUNTO FLIRT DI STEFANO DE MARTINO..

Mariacarla Boscono non è una giovane ragazza alle prime armi ma è un top model di successo e un’attrice di teatro, ha 9 anni più di Stefano de Martino ed è già madre di una bambina, e questo la rende una donna un po’ diversa dalle giovani che fino a questo momento sono state associate all’ex marito di Belen Rodriguez. Le foto dei due pubblicate dal settimanale di Alfonso Signorini non lasciano trapelare nessuna intimità tra i due, almeno non a favore di obiettivo o sotto occhi indiscreti, le cose sono diverse quando si ritrovano da soli? Al momento il ballerino non ha smentito il flirt ma…



© RIPRODUZIONE RISERVATA