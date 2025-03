Tra le storie che verranno raccontate durante la puntata de “Le ragazze” di oggi c’è quella di Mariafelicia Carraturo, nata a Napoli in una famiglia di pasticcieri. Venuta al mondo nel 1970, a tredici anni Mariafelicia ha perso il papà, molto amato da lei: un lutto che ha segnato la sua vita in maniera importante e che l’ha fatta crescere come un’adolescente irrequieta e diversa dagli altri, spesso alla ricerca di qualcosa che non capiva cosa fosse.

Anche a casa di Mariafelicia Carraturo la situazione non era felice. La mamma, dopo la morte del marito, ha faticato a ricostruire la sua vita. L’unico sfogo, per Mariafelicia, per anni è stato lo sport, che ha sempre praticato con assiduità e con passione.

Dopo essersi laureata in economia e aver intrapreso la carriera da commercialista, Mariafelicia Carraturo ha incontrato quello che sarebbe diventato suo marito. Pur non amandolo, ha deciso di sposarlo e di avere una famiglia con lui. Sono nati così due figli ma Mariafelicia ha continuato ad essere sempre insoddisfatta, triste e frustrata, sentendosi inadeguata sia nel ruolo di mamma che in quello di moglie. Dopo aver deciso di separarsi, si è dedicata ad uno sport complicato quanto affascinante: l’apnea.

Mariafelicia Carraturo ha così trovato la sua strada, facendo diventare quello sport il centro della sua vita in modo tempo. Nonostante un brutto incidente nel mezzo, Mariafelicia ha continuato nel suo percorso per arrivare ad eccellere nello sport da lei scelto, raggiungendo a 48 anni il record mondiale che detiene tutt’ora, con i 115 metri di profondità raggiunti. Finalmente, in età adulta, Mariafelicia ha trovato la sua strada e ha lavorato con dedizione e impegno per ottenere risultati straordinari che non pensava sarebbe riuscita a raggiungere a 48 anni.