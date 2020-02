Mariagrazia ritrova sua madre Antonia/ Lei “Ho altri 7 figli oggi” (C’è posta per te)

Mariagrazia e Giuseppe sono sposati da tanti anni e hanno dei figli. Uno di questi è Calogero, che è al suo fianco. A chiamare C’è posta per te è Mariagrazia che da anni spera di poter incontrare sua madre Antonia. All’età di 54 anni, la donna non ha infatti mai conosciuto sua madre biologica. La donna è cresciuta con dei genitori adottivi, cosa che ha scoperto solo all’età di 8 anni a causa di un’amica di scuola che le svela tutto. Una rivelazione che non svela subito ma che porta alla luce solo 2 anni dopo, quando lo chiede ai suoi genitori che, di fronte a quelle parole, raccontano tutta la verità. Il primo incontro con la sua vera madre arriva in modo inconsapevole, quando Mariagrazia è un’adolescente.

Mariagrazia ritrova sua madre Antonia a C’è posta per te: “Oggi ho 7 figli”

Da quel momento sono passati molti anni. Mariagrazia ha incontrato Giuseppe e se n’è innamorata, ha avuto dei figli. Intanto i suoi genitori adottivi sono morti ma non prima di averle svelato nome e cognome della vera madre. Lei lo custodisce per un po’, poi la decisione di fare il grande passo e chiedere l’aiuto di Maria De Filippi e di C’è posta per te. Lei si chiama Antonio a ha accettato l’invito in studio. Non è però da sola: con lei i figli Silvio, Maria, Gianni, Michele e Laura. “Ne mancano però altri due che non sono potuti venire” chiarisce la donna, prima di scoprire che dall’altra parte c’è ancora un’altra figlia che non vede da anni. Dopo un iniziale tentennamento, Antonia si scioglie e decide di aprire la busta e conoscere l’altra sua figlia. Mariagrazia riabbraccia sua madre ma conosce anche 5 dei suoi 7 fratelli, tutti figli di stessi genitori.

