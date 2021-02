Mariah Carey denunciata dalla sorella Alison/ “Umiliata pubblicamente” chiede…

Nel 2020 Mariah Carey ha pubblicato la sua autobiografia “The Meaning of Mariah Carey” in cui ha messo nero su bianco la sua vita turbolenta, tra abusi, infedeltà, dipendenze e razzismo: “Da bambina avevo sviluppato l’istinto di percepire quando la violenza stava arrivando, riuscivo a capire quando le urla degli adulti avevano raggiunto un certo tono e una certa velocità, il che significava che dovevo mettermi al sicuro”, scrive la Carey come riportato sul New York Times. Nel capitolo intitolato “Dandelion Tea“, Mariah Carey racconta le angherie e gli abusi subiti dalla sorella maggiore Alison, oggi 58 anni: “Quando avevo 12 anni, mia sorella mi ha drogato di Valium, mi ha offerto un mignolo pieno di cocaina, mi ha inflitto ustioni di terzo grado e ha cercato di vendermi a un protettore”. La cantante non ha rapporti con la sorella da un quarto di secolo, né con il fratello Morgan di 60 anni.

Mariah Carey denunciata dalla sorella Alison

Dopo l’uscita del libro Alison Carey ha fatto causa alla sorella Mariah. Secondo la documentazione ottenuta dal sito Tmz, Alison ha accusato la popstar di averla fatta ripiombare nella dipendenza da alcol a causa dello stress causato dalla pubblicazione del libro. Alison chiede alla sorella un risarcimento di 1,25 milioni di dollari per “averle inflitto intenzionalmente un immenso stress emotivo” e per averla “umiliata pubblicamente”, riporta Repubblica. Alison, infatti, dice di essere a sua volta una vittima degli abusi della madre, traumi di cui Mariah non ha tenuto conto per promuovere il suo libro. Poco prima dell’uscita del libro “The Meaning of Mariah Carey”, Alison Carey ha citato in giudizio anche la madre Patricia Hickey, accusandola di averla costretta ad avere rapporti quando era solo una bambina, traumi da cui non si è mai ripresa e che l’hanno portata a soffrire della sindrome da stress post-traumatico.



