Mariah Carey derubata mentre era in vacanza in Italia/ Ladri nella villa ad Atlanta

Mariah Carey questa estate ha deciso di trascorrere le sue vacanze in Italia, a Capri in compagnia del suo compagno Bryan Tanaka e i loro gemelli Monroe e Moroccan. Le immagini che hanno ripreso la cantante intenta a divertirsi in un ristorante nella zona di Capri ben presto ha fatto il giro di Italia e non solo.

Le vacanze estive della Carey però non sono finite nel migliore dei modi. La donna nel bel mezzo della sua vacanza ha scoperto che la sua villa ad Atlanta costata circa 5 milioni e mezzo di dollari, era stata presa d’assalto dai ladri che erano riusciti ad intrufolarsi all’interno dell’abitazione.

Mariah Carey derubata mentre era in vacanza in Italia

Mariah Carey dopo essere venuta a conoscenza della notizia ha dovuto subito interrompere la sua vacanza in Campania per ritornare a casa a controllare i suoi effetti personali. Molto probabilmente le immagini della donna intenta a divertirsi tra mare e ristoranti avrà fatto il giro del mondo passando anche dall’occhio vigile dei ladri che non hanno perso tempo e hanno deciso di svaligiare l’abitazione.

La notizia del furto risale a luglio, periodo in cui la cantante ha soggiornato in Italia, anche se la notizia del furto riportata da Page Six e confermata dalla polizia è trapelata solo ora, mentre le forze dell’ordine indagano sul colpo per risalire ai banditi.

