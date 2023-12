Mariah Carey e Bryan Tanaka si sono lasciati/ Storia finita dopo 7 anni: “Lui avrebbe voluto dei figli…”

Mariah Carey e Bryan Tanaka si sono lasciati dopo 7 anni

Dopo 7 anni d’amore, Mariah Carey e Bryan Tanaka si sono lasciati. La notizia è stata confermata dal ballerino che, sul proprio profilo Instagram ha pubblicato una dichiarazione condivisa con l’Associated Press. Nel comunicato pubblicato su Instagram da Tanaka, si legge che la scelta di mettere fine alla relazione dopo 7 anni è condivisa. Entrambi, dunque, avrebbero deciso di mettere fine alla relazione anche se la cantante, per il momento, non ha rilasciato alcuna dichiarazione.

Stando a quello che riporta Page Six, pare che a scatenare la crisi e la successiva decisione di lasciarsi sarebbe stato il desiderio di paternità del ballerino. Il ballerino 40enne che non ha figli suoi avrebbe espresso il desiderio di averne. Un desiderio non condiviso, invece, dalla cantante che, a 52 anni, non se l’è sentita di affrontare nuovamente la maternità avendo già i gemelli dodicenni Moroccan e Monroe avuti dall’ex marito Nick Cannon.

Mariah Carey e Bryan Tanaka e la scelta di lasciarsi

Mariah Carey e Bryan Tanaka si sono conosciuti per la prima volta quando lui si unì al suo tour The Adventures of Mimi nel 2006 come ballerino di riserva. Con il tempo, la collaborazione artistica tra i due si è trasformata in qualcosa di più profondo, ma la conferma della relazione, da parte della cantante, è arrivata solo nel 2017.

La cantante, tuttavia, per il momento, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito. La Carey, però, è partita da sola per le vacanze ad Aspen e lo stesso Bryan non era presente tra i ballerini del Merry Christmas One and All partito lo scorso novembre.

