Mariah Carey/ “Ho subito abusi e violenza. Prigioniera dell’ex marito Tommy Mottola”

La carriera e i successi di Mariah Carey sono ben noti a tutti, molto meno lo è la sua vita privata. Il 29 settembre è però uscito il nuovo libro di memorie della cantate, «The Meaning Of Mariah Carey», già al numero uno dei libri più venduti da Amazon. In questo l’artista racconta le sue origini, le tante difficoltà della sua vita, il rapporto con una famiglia povera e violenta e molto altro. La Carey ha raccontato di aver subito abusi e violenze: “Quando ero bambina, avevo sviluppato l’istinto di percepire quando stava arrivando la violenza. Come se stessi annusando la pioggia, potevo dire quando le urla degli adulti avevano raggiunto un certo tono e rapidità, che significava che era ora di mettermi al riparo”. Ricorda nello specifico anche un episodio in cui suo fratello attaccò fisicamente sua madre, portando all’intervento delle forze dell’ordine. “Uno dei poliziotti, guardandomi dall’alto in basso ma parlando con un altro agente accanto a lui, ha detto: “Se questa ragazzina ce la farà, sarà un miracolo”. E quella notte, sono diventato meno di una bambina e più di un miracolo”.

Mariah Carey e il racconto shock sull’ex marito Tommy Mottola

Episodi di violenza Mariah Carey l’ha però vissuti anche con il suo primo marito, Tommy Mottola, presidente di Sony Music, di ventuno anni più grande di lei. Nel suo libro la Carey racconta: “Anche adesso è difficile da spiegare, da mettere in parole come esistevo nella mia relazione con Tommy Mottola. Non è che non ci siano parole, è solo che si bloccano ancora, o scompaiono nello spessore della mia ansi”. La cantante ricorda inoltre che la corteggiò con gli orsacchiotti di Gund, poi la convinse a sposarlo: “Ho pregato che così facendo si calmasse e allentasse la presa della mira sulla mia vita”, scrive nel libro. E ancora continua: “Non c’è mai stata una forte attrazione sessuale o fisica” ma “Gli ho dato il mio lavoro e la mia fiducia”. “C’era uno sforzo continuo nel tenermi sotto controllo” ricorda ancora la Carey nell’autobiografia, ammettendo di essere stata sua prigioniera. I due hanno divorziato dopo cinque anni, nel 1998.



