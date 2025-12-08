Mariah Carey, i fan accorrono per vederla dal vivo ma la trovano in condizioni preoccupanti: "Non si muove e non canta dal vivo"

Come ogni Natale, Mariah Carey è tornata a far parlare di sé. La regina di “All I want for Christmas is you” ha ripreso, come di consueto in questo periodo, a fare concerti, e proprio durante uno di questi, i fan si sono accorti che qualcosa in lei non è come sempre. La cantante è tornata a cantare live lo scorso novembre, dando il via a una serie di nuovi show a Las Vegas, la Magical Christmas Residency. Sono varie le date previste, fino al 13 dicembre. Ma cosa c’è che non va nello show natalizio della Carey? A quanto pare i fan avrebbero notato qualcosa che non va nella cantante e lo avrebbero fatto notare sui social. Ma facciamo un passo alla volta.

Mariah Carey, che sta portando avanti il suo tour natalizio a Las Vegas, è stata descritta dai fan che l’hanno vista dal vivo come “stanca e rallentata”. Più precisamente Mariah sarebbe rimasta praticamente immobile durante l’esibizione e quando erano richiesti dei passi, si sarebbe fatta aiutare dai suoi ballerini. Insomma, scarsa mobilità e poca elasticità per la cantante, almeno a sentire i fan che hanno deciso di vederla dal vivo ancora una volta. Ma cosa è successo alla Carey? La situazione sembra aver fatto preoccupare i fan, abituati a vederla in grande forma.

Mariah Carey preoccupa i fan: pochi movimenti sul palco e…

Mariah Carey ha fatto allarmare i fan per via delle condizioni nelle quali è stata trovata durante i suoi concerti. Pochi movimenti, staticità e non solamente. Alcuni hanno sottolineato anche che Mariah Carey ha cantato in playback: “Capisco che da tanto tempo ormai balla poco, ma adesso credo anche che non canti dal vivo, il che è un peccato! Se cantasse dal vivo, muoverebbe le dita come al solito” si legge in un commento. Secondo qualcuno, addirittura, “sembra un manichino”.