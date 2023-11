Mariah Carey in Tribunale con “All I Want For Christmas”/ Chiesti venti milioni come risarcimento danni

Passato Halloween, c’è chi ha già la mente proiettata verso il Natale. Tra questi c’è senza dubbio Mariah Carey, che come ogni anno “scongela” la sua hit “All I Want For Christmas Is You”. Adesso, però, il brano potrebbe finire nei guai: alla cantante è stata avanzata una richiesta di venti milioni di dollari come risarcimento danni. A chiederlo sono stati Andy Stone e Troy Powers, due cantautori americani, che rivendicano la paternità del brano e il copyright del titolo.

La celebre canzone di Natale, pubblicata nel 1994, ha permesso alla carriera artistica di Mariah Carey di decollare, diventando famosa in tutto il mondo. I due autori statunitensi hanno però nuovamente intentato una causa civile contro l’artista, il co-sceneggiatore Walter Afanasieff e Sony Music Entertainment con l’accusa di avere copiato il titolo e parte della melodia del brano. Una causa che, se dovesse essere vinta dai due, potrebbe rappresentare un duro colpo per la cantante.

Mariah Carey torna con la sua “All I Want for Christmas”

Non si tratta della prima volta che Mariah Carey viene citata in tribunale per il suo classico “All I Want For Christmas Is You”. La popstar due anni fa era stata portata davanti alla corte di New Orleans: infatti, Andy Stone aveva accusato la Carey di avere rivisitato senza autorizzazione una sua omonima canzone scritta e depositata nel 1989, ovvero cinque anni prima che la cantante pubblicasse la sua hit natalizia, diventata poi famosa in tutto il mondo. A giugno del 2022, però, l’uomo aveva ritirato la denuncia, riservandosi il diritto di depositarla in altri termini, come è infatti accaduto.

Il brano, secondo The Economist, frutta all’artista oltre 2 milioni di euro in diritti ogni anno. Anche in questo 2023, Mariah è pronta a tornare con la sua canzone di successo. Con autoironia, la Carey ha giocato sulle critiche che le vengono rivolte, secondo le quali viene “scongelata” ogni anno solo in occasione del Natale. Nel video postato dall’artista sui social compaiono anche i suoi due figli, i gemelli Moroccan e Monroe. In un altro post ancora, i due indossano delle t-shirt con il volto della madre: queste fanno parte del merchandising natalizio.











